معالم أبوظبي تتألق احتفاءً باليوم الوطني للسعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تألقت العديد من المعالم الترفيهية في أبوظبي احتفاء باليوم الوطني الـــ 92 للمملكة العربية السعودية، فيما انتشرت عروض الألعاب النارية ابتهاجاً بالمناسبة فيما أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة ، معالمها باللون الأخضر.

وقامت جزيرة ياس بهذه المناسبة بتنظيم عرض مميز للألعاب النارية بحيث تمكن الجميع متابعته من واجهة ياس باي البحرية. كما اكتست المعالم السياحية والترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبو ظبي، وياس مول، وفنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبو ظبي - جزيرة ياس، والاتحاد أرينا، بالأخضر لون العلم السعودي، احتفاءً بـ 92 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1930.

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