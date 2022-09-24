25 ملياراً مكاسب سوق أبوظبي الأسبوعية

المصدر: أبوظبي - وام

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ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية ما يناهز 25 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم رئيسي من مكاسب سهمي «العالمية القابضة» و«طاقة».

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة إلى 2.818 تريليون درهم أمس منها 2.254 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و564.6 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 17.5 مليار درهم خلال الأسبوع منها 15.7 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.79 مليار في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 4.3 مليارات سهم عبر تنفيذ ما يربو على 108.9 آلاف صفقة.

وشهد سوق أبوظبي خلال تداولات الأسبوع الماضي تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 6.26 مليارات درهم على نحو 1.39 مليار سهم من خلال 21 صفقة شملت أسهم «أدنوك للحفر» و«ايبيكس للاستثمار» و«فيرتيغلوب» و«حياة للتأمين».

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنهاية الأسبوع عند مستوى 10004.61 نقاط، فيما وصل مؤشر فؤتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى مستوى 10025.68 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام 3408.95 نقاط.

وتعززت القيمة السوقية لسوق أبوظبي بارتفاع سهم «العالمية القابضة» 0.96% مع تصدره المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، فيما صعد سهم «طاقة» 22.3% بسيولة تخطت 1.4 مليار درهم، فيما تصدر «ايبيكس للاستثمار» النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 5.86 مليارات درهم شملت صفقات كبيرة بقيمة 5.7 مليارات درهم.

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