عقارات دبي الفاخرة مقصد الأثرياء

المصدر: دبي- سيد صالح

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رصد «مانشون غلوبال» عدداً كبيراً من المشروعات العقارية الجديدة ذات مستويات الفخامة الفائقة في دبي بدأت أخيراً في بيع وحداتها؛ لتلبية الطلب الدولي المتزايد على العقارات بالإمارة.

وأوضح الموقع الشبكي الأمريكي في تقرير أن السوق العقاري في الإمارة انتعش على نحو هائل خلال النصف الأول من العام الجاري، على خلفية تدفق أثرياء العالم على الإمارة للإقامة بها بصفة دائمة في مسعى من جانبهم لإيجاد ملاذ آمن يقيهم من موجة التضخم العالمية وأيضاً التوترات الجيوسياسية المُتصاعدة.

واستشهد التقرير بأحدث بيانات صادرة عن «سي بي آر إي»، التي أفادت بأن سوق العقارات في دبي شهدت بيع 39269 وحدة، وهو أعلى رقم خلال نفس الفترة منذ عام 2009.

وتضمن التقرير تصريحات جورج أذار، الرئيس التنفيذي لشركة «لاكسهابيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» للعقارات، الذي أكد أن سوق العقارات بدبي تواصل حالياً استقطاب المستثمرين من العالم.

وقال: «يُظهر قطاع العقارات بدبي علامات إيجابية ونمواً مستمراً، ويواصل استقطاب أثرياء العالم، وفي مقدمتهم البريطانيين، الهنود، والألمان، حيث كان المشترين من هذه الجنسيات الثلاث هم أكبر مُحرك للطلب خلال الأشهر الماضية».

وأضاف أذار: «نتوقّع أن تواصل سوق العقارات بدبي نفس مسارها التصاعدي الذي انتهجته خلال النصف الأول من 2022، وكانت أبرز ملامحه ارتفاع عدد الصفقات وتحطيم عدّة أرقام قياسية في أسعار العقارات».

واستعرض التقرير عدداً من المشروعات العقارية الفاخرة التي بدأت في بيع وحداتها في دبي أخيراً، ومنها «إلينغتون بيتش هاوس» في «نخلة جميرا» و«مارينا شورز» في «مرسى دبي».

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