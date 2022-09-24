«اللولو» تفتتح متجراً للمنتجات الطازجة في الراحة بوليفارد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت مجموعة اللولو متجر اللولو فريش ماركت الجديد في شاطئ الراحة في أبوظبي. وقام بافتتاح المتجر رسمياً الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات.

ويقع المتجر الجديد في برج أوليف في منطقة المنيرة بشاطئ الراحة، وهو المتجر رقم 38 لمجموعة اللولو في إمارة أبوظبي، ويمكن الوصول إليه بسهولة من منطقة الراحة والمناطق المحيطة بها. ويضم المتجر الجديد قسماً للمأكولات الطازجة يعرض تشكيلة كبيرة من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والأسماك وغيرها من المنتجات اليومية.

شهد الافتتاح سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وسليم في اي، مدير العمليات، وأبوبكر تي بيه، مدير لولو أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين في مجموعة اللولو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز