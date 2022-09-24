محمد لوتاه مديراً عاماً لغرف دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرف دبي، أمس، تعيين محمد علي بن راشد لوتاه مديراً عاماً لغرف دبي، وسيبدأ ممارسة مهام منصبه الجديد اعتباراً من 24 أكتوبر المقبل، ضمن مساعي تحقيق رؤية القيادة في تعزيز المكانة الاقتصادية العالمية لدبي، وحرصها على استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات.

وسيتولى محمد لوتاه قيادة توجهات المرحلة القادمة والإشراف على تنفيذ مبادرات غرف دبي وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات الأداء الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات المعنية. وسيعمل كذلك على البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على المستويين المحلي والدولي ومواصلة تعزيز دور ومكانة غرف دبي شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في إمارة دبي.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: تحرص غرف دبي على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومواصلة العمل والابتكار بالأداء لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، والذي يرسخ مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والاستثمار.

وأضاف: لتحقيق هذه الرؤية فإن الغرفة تسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في دبي وتوجهاتها، وتحويلها إلى نجاحات حقيقية وإنجازات نوعية يلمس أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال نتائجها على أرض الواقع.

وتعيين مدير عام جديد لغرف دبي يشكل خطوة مهمة لتوظيف القدرات والطاقات المبدعة القادرة على وضع السياسات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، والتي تتطلب العمل كفريق واحد، وتوظيف جميع القدرات والطاقات لاستباق الزمن وتحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة دبي.

وقال محمد لوتاه: تحظى غرف دبي بمكانة مرموقة على مستوى مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، والذي تحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وإلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق العمل المختلفة. وأتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الناجحة والعمل مع جميع الفرق لضمان الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وإلى تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً.

خبرات

يتمتع محمد علي بن راشد لوتاه بخبرة عملية متميزة تدرج فيها في العديد من المناصب وأثبت جدارته في العديد من المبادرات التي قادها، والتي كان آخرها منصب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.

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