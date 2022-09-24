افتتاح شاطئ «كيما» في «بالم ويست بيتش»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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افتتح فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، أمس شاطئ «كيما» الترفيهي في «بالم ويست بيتش» بالتعاون مع مجموعة ريكاس للضيافة وإدارة المأكولات والمشروبات.

وقال مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة: الشاطئ الجديد تمّ تطويره وفق أعلى معايير الخدمة. وسيدخل الضيوف من نزلاء الفندق مجاناً.

ويشغل شاطئ «كيما» موقعاً استراتيجياً متميزاً في قلب جزيرة نخلة جميرا سيُسهم في الارتقاء بمعايير الضيافة. وستضيف هذه الوجهة المُتميّزة القادمة بعداً آخر إلى مجموعة ريكاس المُتنامية. ومن خلال اسمه المستوحى من حياة السواحل اليونانية الخلابة، يأتي شاطئ «كيما» ليضفي مزيداً من سحر منطقة البحر الأبيض المتوسط على مدينة دبي.

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