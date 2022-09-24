عودة قوية لقطاع المعارض والمؤتمرات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات في أبوظبي، عودة قوية لتتجاوز معدلات ما قبل جائحة «كوفيد 19»، وذلك مع نجاح مجموعة أدنيك في استقطاب مجموعة بارزة من الفعاليات العالمية الكبرى من بينها 12 فعالية تقام لأول مرة في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط، لتشكل ما نسبته 57% من إجمالي الفعاليات التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

وارتفع عدد المعارض الذي يتم تنظيمها واستضافتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع نهاية العام الحالي بنسبة 16% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، وهي الفترة التي سبقت تبعات جائحة «كوفيد 19» على قطاع صناعة المعارض والفعاليات العالمية، كما ستشهد ذات الفترة ذاتها زيادة المساحة المخصصة للعروض لمختلف الفعاليات بنسبة 11% وذلك في الأشهر الأربعة الأخيرة من 2022 مقارنة بالفترة المقابلة من 2019.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تندرج النجاحات التي استطاعت مجموعة أدنيك تحقيقها ضمن الجهود التي تقوم بها لتحويل التحديات إلى فرص، وذلك في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تدعم خطط التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، وذلك عبر المساهمة الفاعلة في خلق اقتصاد مستدام، وتوفير منصات تعزز نقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة لقطاع سياحتي الأعمال والترفيه في المنطقة.

4 أشهر

وتشهد الأشهر الأربعة الأخيرة من العام استضافة عدد كبير من الفعاليات حيث استضاف المركز بين 12 و14 سبتمبر «معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا»، وتزامنت الفعالية مع «أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم».

ويقام «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر. ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 7 و9 أكتوبر «معرض أوتو موتو شو»، الفعالية الأكبر في مجال السيارات والدراجات الهوائية المعدّلة في الشرق الأوسط.

وتنطلق فعاليات «المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر» (آيسنار) بين 10 و12 أكتوبر. ويُعقد «المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمرض السكري لدى الأطفال والمراهقين» بين 13 و16 أكتوبر. ويقام في الفترة بين 16 و18 أكتوبر «معرض نجاح أبوظبي 2022» الذي يستضيف ممثلين عن عشرات الجامعات والمؤسسات التعليمية. وبين 20-21 أكتوبر يقام «مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022» الذي ينعقد للمرة الأولى في المنطقة.

أديبك

وبين 31 أكتوبر و3 نوفمبر، يتم تنظيم «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك)، أضخم وأهم فعالية يشهدها قطاع النفط والغاز والطاقة في العالم. وبين 9 و13 نوفمبر «المعرض الدولي للمجوهرات والساعات». كما يقام بين 14 و16 نوفمبر معرض «توظيف».

وتنظم مجموعة أدنيك الدورة الأولى من «الكونغرس العالمي للإعلام» بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات بين 15 و17 نوفمبر، في فرصة لإحداث قفزة نوعية جديدة بقطاع الإعلام بالمنطقة والعالم. وتقام الدورة الأولى لـ «معرض أبوظبي الدولي للأغذية» في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل وبالتزامن معه يقام «معرض أبوظبي للتمور».

فعاليات أخرى

تستضيف أبوظبي «معرض الخليج الدولي للزهور والحدائق» «ورد - 2022»، الأكبر من نـوعه من حيث الحجم والفعاليات على المستوى العالمي، بين 21 و24 نوفمبر. ويتم تنظيم «معرض أبوظبي الدولي للقوارب» بين 24 و27 نوفمبر.

وفي الفترة بين 6 و12 ديسمبر يقام «المعرض الدولي للعطور»، وبين 7 و11 ديسمبر «مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغة الطبيعية». ويقام «معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية» من 17 إلى 18 ديسمبر.

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