«دي بي ورلد»: توزيع أرباح دورية 11 مليوناً و750 ألف دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت شركة «دي بي ورلد» توزيع أرباح دورية بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و750 ألف دولار، عن سنداتها التي يبلغ سعر فائدتها 4.700% سنوياً، وذلك وفقاً لما أعلنته الشركة اليوم على موقع «ناسداك دبي».

وذكرت الشركة أنها ستقوم بتوزيع المبلغ المذكور على حاملي السندات اعتباراً من تاريخ الــ 30 من سبتمبر، 2022. وأضافت الشركة أن القيمة الإجمالية لهذه السندات تبلغ 500 مليون دولار، وأن أجل استحقاقها يحل عام 2049. وتحمل هذه السندات الرمز «XS2056719359 / US23330JAC53».

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