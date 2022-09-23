«ماريستو هوسبيتاليتي» توسّع حضورها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ماريستو هوسبيتاليتي التي تمثّل مجموعةً تأسست حديثاً في مجال الضيافة وتقوم على ثلاثة مفاهيم في مجال المأكولات والمشروبات ألا وهي مطاعم الخدمة السريعة، وتجربة المطاعم غير الرسمية الراقية والمطابخ السحابيّة، ضمّ إلى محفظتها 12 مطعماً تحت راية بوبايز لويزيانا كيتشن. كما تستعد الشركة لتولّي إدارة كافة المطاعم التي تندرج تحت راية علامة بوبايز في الإمارات، ليرتفع العدد الإجمالي للمطاعم إلى 41 فرعاً.

تتولّى شركة ماريستو هوسبيتاليتي إدارة سير العمليّات في 28 مطعماً آخر من علامة بوبايز منذ إنشائها في العام 2021، كما تشمل محفظتها مفاهيم أخرى نذكر منها مشروع رالفس كيتشن وهو عبارة عن مطبخ سحابي وحاضنة، ومشروع سيسيز إيتري الذي يمثّل مفهوماً راقياً وغير رسمي يستمدّ وحيه من إمبراطورة النمسا، فضلاً عن مفاهيم طعام أخرى من المرتقب إطلاقها في غضون عام. كما أنّ المجموعة بصدد تحديث كافة مطاعم بوبايز في الإمارات. وسترفع الشركة الستار على هذه التصاميم الداخليّة الجديدة في المطعمين الجديدَين، الأوّل في مركز الغرير، والثاني في بوادي مول العين.

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