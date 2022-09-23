ماجد الفطيم تعلن أسماء الفائزين بالانضمام إلى برنامجها لدعم الشركات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «ماجد الفطيم»، عن أسماء 14 من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم التي فازت بفرصة الانضمام إلى «برنامج ماجد الفطيم Launchpad»، الذي يستهدف اجتذاب الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية لدعم وتسريع خطط نموها وتطورها. وتشمل هذه القطاعات الشركات الصاعدة محلياً، والصحة والجمال، والتقنيات العقارية. وستحظى الشركات الفائزة بامتيازات خاصة تمكنها من الاستفادة من برامج الإرشاد ومحفزات نمو الأعمال، كما سيكون لديها الفرصة للاطلاع بشكل شامل على مكونات منظومة الابتكار التي تتبناها «ماجد الفطيم»، مما سيسهم في تعزيز قدراتها التجارية في جميع أنحاء المنطقة.

ومنذ إطلاقها لـ «برنامج ماجد الفطيم Launchpad» بالشراكة مع كل من «مايكروسوفت» و«أسترولابز» في يونيو الماضي، تلقت ماجد الفطيم 196 طلب مشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وعدد من الشركات من حول العالم أيضاً. ومن بين 23 طلباً ضمتهم القائمة المختصرة، وقع الاختيار على عدد من الشركات الناشئة الفائزة التي تميزت ببراعتها وإمكاناتها التجارية المتقدمة، وكان من بين الشركات الناشئة الفائزة كل من: «ذا باث لاند» و«ذا هير أديكت» و«ذا زولا كوليكتيف» و«والاس آند كو» و«سيجما-فيت» و«أوبيو» و«ريفورم ستوديو» و«ليتل سول » و«كليم» و«تايلي» و«بقشة» و«ستاك» و«أنظمة أون فيرد» و«ديسربت اكس».

وقال جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في «ماجد الفطيم»: «يعد «برنامج ماجد الفطيم Launchpad» عنصراً حيوياً مهماً ضمن منظومتنا الشاملة، حيث نعمل من خلاله على دعم ريادة الأعمال ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلة الابتكار والإبداع والنمو. ويأتي إعلان اليوم على قدر كبير من الأهمية باعتباره خطوة نحو الأمام ضمن جهودنا الداعمة للشركات الصغيرة في رحلتها نحو إنشاء منتجات وخدمات جديدة، حيث يتيح الفرصة أمام الشركات الفائزة بأن تصبح ضمن قائمة شركائنا التجاريين أو الموردين في المستقبل. وسيبدأ البرنامج في تقديم مجموعة من المزايا والفوائد المهمة، بما يسهم في دعم رؤيتنا الرامية إلى تطوير بيئة أعمال هادفة وفعالة ومتكاملة عالمياً».

وسيحصل الفائزون، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة على القائمة المختصرة، على مجموعة من المزايا الإضافية التي تقدمها «مايكروسوفت»، والتي تتكامل مع مجموعة الخدمات التي تقدمها ماجد الفطيم، لضمان تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بقدرات أفضل في فئاتها.

وركزت الجولة الأولى من «برنامج ماجد الفطيم Launchpad» جهودها على دعم مجالات النمو الاقتصادي الأساسية، ومن بينها الشركات الصاعدة محلياً، واجتذاب الشركات الناشئة التي تمتلك مقومات النجاح، والتي تركز على الثقافة والتراث والاستدامة والابتكار. وكذلك الشركات العاملة في مجال الصحة والجمال، والتي تقدم منتجات مبتكرة وحلولاً تقنية مصممة للارتقاء بتجربة العملاء. بالإضافة إلى شركات «التقنيات العقارية» التي توفر حلولاً مبتكرة ومستدامة تسهم في مساعدة شركات الإنشاءات وفي رقمنة قطاع التطوير العقاري والمجتمعات السكنية والمساحات الفندقية وتحسين التجارب في مراكز التسوق.

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