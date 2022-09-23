ستاي ويل القابضة لإدارة الفنادق تعلن بدء مشروع توسع كبير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ستاي ويل القابضة، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال إدارة الفنادق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإحدى الشركات التابعة لسيبو برنس العالمية للفنادق، بدء مشروع توسع كبير كخطوة فعالة من ضمن استراتيجيتها الجديدة لتوحيد قطاع السياحة في مناطق النمو الرئيسية في كل من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

تأتي خطة التوسع الطموحة، التي بدأت في الربع الرابع من عام 2022، على خلفية انتعاش السياحة الدولية التي شهدتها الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مع تسجيل ما يقارب من 250 مليون وافد دولي، وفقاً لأحدث إحصائيات السياحة العالمي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ووضعت ستاي ويل خطة توسع متوسطة إلى طويلة الأمد شملت الإعداد لتسليم 250 فندقاً ضمن وجهات الضيافة الرئيسية المخصصة في المناطق الهامة. ومن ضمنها الإمارات، كوجهة رئيسية من ضمن خطة التوسع، التي احتلت المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط التي تضم أكبر عدد من السياح الدوليين، حيث استقبلت 8.08 ملايين وافد في عام 2020، إضافة إلى مجموعة مميزة من الفنادق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ورغبة من شركة ستاي ويل القابضة في الحصول على حصة الأسد من الفنادق والمنتجعات الجديدة في الشرق الأوسط، أولت أهمية كبيرة للمنطقة ضمن استراتيجيتها الجديدة، خاصة بعد الإقبال الكبير للسياح الذي تشهده الوجهات البارزة في الشرق الأوسط وعلى رأسها الإمارات ومصر، كما تشير التوقعات إلى أن السعودية ستشهد ثورة سياحية في السنوات القليلة المقبلة. وتضم محفظة ستاي ويل حالياً 4 فنادق في منطقة الشرق الأوسط وتسعى للاستثمار في المنطقة بعلامتها التجارية الجديدة ذا برنس أكاتوكي في أقرب وقت ممكن. ومع توقعات النمو القوية والإيجابية هذه، تخطط العلامة لتوسيع محفظتها من الفنادق في المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة وتسعى لمضاعفة استثماراتها في القريب العاجل.

وقال سيمون وان، رئيس شركة ستاي ويل القابضة: تم وضع خطة التوسع الخاصة بنا لتقديم منتجاتنا وخدماتنا حسب الطلب إلى جمهور مستهدف أوسع وأكثر تميزاً. ووقعت المجموعة أول فندق تحت جناح بارك ريجيس المطور للعلامة التجارية، فندق «بارك ريجيس برنس» في جزر ديرة بدبي.. ومن المتوقع أن يفتتح أبوابه للضيوف بحلول الربع الأول من 2023.

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