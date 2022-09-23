6.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1902 مبايعة بقيمة 4.8 مليار درهم، منها 243 مبايعة للأراضي بقيمة 1.29 مليار درهم و1659 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.51 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 102 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 232 مبايعة بقيمة 324 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 181 مبايعة بقيمة 349 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 377 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.66 مليار درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 700.36 مليون درهم و292 رهن فلل وشقق بقيمة 959.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 405 ملايين درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 270 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 119 هبة بقيمة 286.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 148 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم.

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