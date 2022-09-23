«النقد العربي»: أبوظبي ودبي تقودان ارتفاع قيمة البورصات العربية إلى 4.3 تريليون دولار

المصدر: وام

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كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية بنحو 41 مليارا و873 مليونا و934 ألف دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، أن الرسملة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4 تريليونات و297 مليارا و919 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 4 تريليونات و256 مليارا و45 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر مكاسب سوقية بالقيمة بنحو 38.3 مليار دولار ليرتفع رأس ماله السوقي من 568.7 مليار دولار إلى 607 مليار دولار، فيما جاء سوق دبي في المرتبة الثانية بمكاسب 4.3 مليار دولار ليصعد رأس ماله السوقي من 152.6 مليار دولار إلى 157 مليار دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لبورصة السعودية إلى 2.95 تريليون دولار.

وصعدت القيمة السوقية لبورصة قطر بنحو 4.09 مليار دولار من 197.6 مليار دولار إلى 201.7 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي، فيما ربحت بورصة بيروت نحو 1.1 مليار دولار لتصعد من 12.96 مليار دولار إلى 14.1 مليار دولار، وربحت بورصة الكويت نحو 988.9 مليون دولار لتصعد قيمتها السوقية من 146.69 مليار دولار إلى 147.68 مليار دولار.

وربحت بورصة الدار البيضاء نحو 312.4 مليون دولار لتصل إلى 58.7 مليار دولار، وزادت القيمة السوقية لبورصة البحرين بنحو 170.9 مليون دولار لتصل إلى 30.9 مليار دولار، فيما كسبت بورصة عمان نحو 92.3 مليون دولار إلى 26.18 مليار دولار، ومكاسب بنحو 24.3 مليون دولار إلى 1.56 مليار دولار.

ووفق صندوق النقد العربي، وصل رأس المال السوقي لبورصة مصر إلى 35.7 مليار دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبورصة مسقط إلى 60.3 مليار دولار، وبورصة فلسطين إلى 4.9 مليار دولار.

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