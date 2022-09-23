«الوطني للأرصاد» يشارك في «ويتيكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن مشاركته في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2022، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة وإنجازاتها في عمليات الاستمطار، ودور برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تعزيز وإثراء البحوث العلمية المتعلقة بتقنيات وأدوات تلقيح السحب، باعتباره منصة عالمية لهذا المجال الحيوي.

ويوفر المركز من خلال جناحه في معرض «ويتيكس»، الذي يقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، للزوار لمحة عن دوره المهم من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في النهوض ببحوث علوم الاستمطار عالمياً من خلال المشاريع البحثية الـ11، التي حصلت على منحة دوراته الأربع.

ابتكار

وقال الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: يوفر البحث العلمي والابتكار التقني إمكانات كبيرة لمعالجة الإجهاد المائي في دولة الإمارات وخارجها. ويدعم المركز من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، توجهات تطوير التقنيات والحلول الجديدة المبتكرة في مجال الاستمطار، بصورة تعزز من استدامة مواردنا المائية، وتحفظها للأجيال المستقبلية.

وأضاف المندوس: «يوفر معرض ويتيكس فرصة مثالية لتسليط الضوء على إنجازات البرنامج، وفتح آفاق جديدة من التعاون في بحوث علوم الاستمطار. ونؤكد من خلال مشاركتنا في المعرض التزامنا المتواصل بتعزيز الأمن المائي العالمي، بما يتماشى مع النهج الشامل لدولة الإمارات في تمكين المجتمعات التي تعاني من قلة الموارد المائية في جميع أرجاء العالم، من تحقيق أمن المياه».

طلب

من جانبها، قالت علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: مع ازدياد الطلب العالمي على المياه المترافق مع النمو السكاني المتسارع، والتوسع الحضري الشامل، تبرز حاجة واضحة لإيجاد موارد مائية بديلة تعزز إمدادات المياه العذبة، مشيرة إلى أنه في البرنامج نستثمر قدراتنا البحثية لدفع تطوير حلول وتقنيات أكثر استدامة من حيث الفعالية والتكلفة لمواجهة التحدي العالمي لأمن المياه.

وأضافت: «تقدم لنا الفعاليات والمعارض العالمية مثل ويتيكس نقطة انطلاق لتسليط الضوء على دور ومساهمة برنامجنا، وأبرز ما تم تحقيقه في مجال الاستمطار خلال الفترة الماضية، فضلاً عن بناء شراكات جديدة تصب في محور تعزيز الموارد المائية المستدامة، ومناقشة الأفكار والمشاريع والتطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي».

يذكر أن معرض «ويتيكس» يعد من أكبر وأهم المعارض التي تركز على التطورات التكنولوجية المتعلقة بالطاقة والحفاظ على مصادر المياه، وتوفير الموارد الطبيعية، وبناء بيئة مستدامة، ويوفر للمؤسسات المحلية والدولية والخبراء منصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية ومشاركة أفضل الممارسات المتبعة في القطاعات ذات الصلة مع العارضين من مختلف أنحاء العالم.

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