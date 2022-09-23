توقعات إيجابية لأداء بنوك الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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توقعت مؤسستان من كبريات وكالات التصنيف الائتماني عالمياً وهما «فيتش» و«إس أند بي» أداءً قوياً للبنوك في الإمارات خلال الفترة المقبلة، بحسب تقريرين أصدرتهما المؤسستان أمس.

وذكرت «فيتش» أن البنوك في الإمارات مهيأة لتحقيق استفادة من الارتفاع الراهن في سعر الفائدة على القروض، والذي اتجه إليه عدد كبير من البنوك على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لكبح جماح التضخم العالمي.

وأوضحت «إس أند بي» في تقرير آخر عن بنوك دول التعاون، أن البنوك في الإمارات، والسعودية، والكويت وقطر تمضي قدماً على طريق عودتها إلى أدائها القوي الذي اعتادت تحقيقه قبل تفشي «كوفيد19» في مطلع 2020 .

وتوقعت أن تعود البنوك في الإمارات بداية من مطلع العام الجاري إلى مستويات ربحيتها التي كانت تحققها قيل تفشي الجائحة.

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