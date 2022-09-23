«روتشيلد» يعتزم الاستفادة من ازدهار الاكتتابات في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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يسعى بنك روتشيلد آند كو العالمي الشهير نحو تحقيق أكبر استفادة ممكنة من حالة الازدهار التي تشهدها في الوقت الراهن حركة الاكتتابات الأولية والطروحات العامة السائدة بين مختلف الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي.ووفق وكالة «بلومبيرغ» أمس أعلن «روتشيلد آند كو» عزمه نقل مقر عمل أحد كبار موظفيه، المختصين بخدمة قارة آسيا من هونغ كونغ إلى دبي.

وهو فينلاي رايت، الذي يشغل حالياً رئيس قسم استشارات الأسهم لقارة آسيا، لدى البنك. وأفادت الوكالة بأن رايت سوف ينتقل إلى دبي في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكرت «بلومبيرغ» أن سوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط تعيش خلال العام الجاري واحداً من أفضل أعوامها، بدعم ارتفاع أسعار النفط منذ مطلع 2022، إلى جانب زيادة تدفق أثرياء العالم على المنطقة وتحديداً دبي.

وقارنت الوكالة ذلك بعائدات الاكتتابات في هونغ كونغ، التي شهدت على النقيض من دبي تراجعاً حاداً في نهاية النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 78%.

واستطردت «بلومبيرغ» فيما يخص مكانة هونغ كونغ كمركز مالي، التي شهدت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة بسبب سياسة «صفر كوفيد19»، التي تنتهجها حكومة الصين بشكل صارم، الأمر الذي أثّر بالسلب على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي بشكل عام في هونغ كونغ.

ويتخصص بنك «روتشيلد آند كو» بتقديم خدمات استشارية لبعض شركات المنطقة بشأن طرح أسهمها المُنتظر في اكتتاب عام أولي قريباً، من هذه الشركات: «أمريكانا».

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