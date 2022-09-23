القرية العالمية تطرح غداً باقات كبار الشخصيات لموسمها 27

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القرية العالمية عن طرح باقات كبار الشخصيات رسمياً لموسمها 27، بدءاً من العاشرة من صباح الغد.

وذلك حصرياً عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني. وتقدم كل باقة لحاملها إمكانية الوصول إلى مجموعة من المزايا والتجارب المميزة التي تشمل كل ما يحتاجه للاستمتاع بفعاليات القرية العالمية ووجهاتها الترفيهية طوال الموسم.

وشهد الإصدار المحدود لباقات كبار الشخصيات للحجز المسبق السبت الماضي، إقبالاً واسعاً أدى إلى نفادها في غضون 90 دقيقة فقط، ومع توقع أن يشهد الطرح العام لباقات كبار الشخصيات السبت إقبالاً مماثلاً، يحث المنظمون الضيوف على المبادرة إلى حجز باقاتهم على موقع تذاكر ميجاستور الإلكتروني قبل بدء الطرح العام.

وتتوافر الباقات الماسية بسعر 6,000 درهم للباقة، مع مزايا تصل قيمتها الفعلية إلى 28,000 درهم، بينما ستتاح الباقة البلاتينية مقابل 2,500 درهم للباقة الواحدة، مع مزايا تصل قيمتها إلى 15,000 درهم.

ويمكن الحصول على الباقة الذهبية مقابل 1,950 درهم، وعلى الباقة الفضية مقابل 1,600 درهم، فيما تبلغ القيمة الفعلية للمزايا التي توفرها هاتين الباقتين 13,000 درهم و10,000 درهم على التوالي.

واحتفاءً بموسمها 27، ستقدم القرية العالمية 27 ألف درهم نقداً لسعيد الحظ الذي يعثر على العملة الذهبية المخبئة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات.

تفتح القرية العالمية أبواب موسمها الجديد في 25 أكتوبر 2022، وسيتم الإعلان عن آخر مستجدات الموسم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

أبرز مزايا باقات موسم القرية العالمية 27:

● تذاكر للدخول عبر مداخل كبار الشخصيات.

● مواقف سيارات كبار الشخصيات.

● بطاقات الروائع لكبار الشخصيات التي تسمح لحامليها دخول العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية مثل ريبليز صدق أو لا تصدق! ®، والعرض الشيّق «أكوا أكشن»، والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال.

● شمعة «الروائع» المعطرة والمحدودة الإصدار، والتي جرى ابتكارها من العطر الجديد والعبق المميز للقرية العالمية.

● وصول مجاني أو مخفض إلى مجموعة من تجارب القرية العالمية المميزة.

● عروض ومزايا خاصة لوجهات ترفيهية أخرى في دبي.

● قسائم لحجز طاولة في «مجلس العالم» المفضل في شهر رمضان المبارك.

● سيتلقى ضيوف الباقة الماسية قسائم خدمات التاكسي للتنقل داخل مواقف القرية العالمية، وغسيل السيارات، وخدمة حمال البضائع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز