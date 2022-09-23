المصدر: (دبي - البيان)

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أكد تقرير لشركة «سَفِلز» ارتفاع الطلب على المساحات الصناعية واللوجستية بدبي في أعقاب أزمة كوفيد 19، مشيراً إلى أن تكاليف التخزين في دبي زادت بنسبة 7.7% في 12 شهراً حتى يونيو 2022.

وقال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة «سَفِلز»: «تتميز دبي بسوق مستقر للخدمات اللوجستية في المنطقة، ويشهد فيه قطاعا التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الخارجية نمواً ملحوظاً بعد انتشار كوفيد 19. وساعدت الفرص المتميزة التي تقدمها الحكومة لتأسيس الشركات على تسريع دخول شركات دولية جديدة، خاصة ضمن قطاعي الهندسة والتصنيع، وبالتالي تعزيز الطلب على مساحات التخزين».

وقال بول توستيفين، مدير في قسم الأبحاث العالمية لدى «سَفِلز»: «أسهم التغير الكبير في سلوك المستهلكين، وازدهار التجارة الإلكترونية، إلى جانب التحول في سلاسل التوريد، في تعزيز نمو الإيجارات ونقص المساحات المتوفرة في العديد من الأسواق، ما ساعد على الارتقاء بسوق مساحات التخزين العالمية إلى آفاق جديدة.

ولم يؤثر ضعف إقبال المستهلكين وارتفاع تكاليف الطاقة واليد العاملة سلباً على مستويات الطلب أو الإيجارات حتى الآن، ومن المتوقع محافظة تكاليف إشغال المساحات ذات المواقع المميزة على ارتفاعها في ظل قلة عقارات الفئة الأولى بالعديد من الأسواق من جهة، والطلب المتزايد على المساحات المُستدامة والراقية».

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