سوق أبوظبي الأفضل عربياً الأسبوع الماضي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن صندوق النقد العربي عن تقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية على البورصات العربية من ناحية الأداء بعد صعوده بنسبة 4.14% خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن تحقيقه أكبر نسبة ارتفاع على مستوى القيمة المتداولة وحجم التداول نتيجة ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات العقارات والطاقة والصناعة والاتصالات والقطاع المالي.

وأضاف الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن سوق دبي المالي دبي سجل ثاني أفضل أداء بين البورصات العربية بعد صعوده بنسبة 3.82%.

وعلى مستوى القيمة السوقية، سجل سوق أبوظبي ارتفاعاً بنحو 6.73% خلال الأسبوع الماضي لترتفع من 568.7 مليار دولار إلي 606.9 مليارات، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنسبة 2.84% من 152.69 مليار دولار إلي 157.02 مليار دولار.

وحققت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً بنسبة 42.12% نتيجة تحسن قيمة التداول في 7 بورصات عربية، حيث سجل سوق أبوظبي أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 234.6%، فيما سجلت بورصة دبي ارتفاعاً بنحو 54.6%، كما شهدت بورصات السعودية ومسقط وبيروت الكويت وقطر تحسناً بنسب بلغت 3.92 و5.53% و7.82% و15.08% و34.61% على التوالي.

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