مجلس إدارة «دانة غاز» يقرّ توزيع 4.5 فلوس للسهم للنصف الأول

المصدر: (الشارقة - البيان)

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قرر مجلس إدارة شركة «دانة غاز»، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، أمس توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 315 مليون درهم، أي ما يعادل 4.5 فلوس للسهم وذلك عن النصف الأول من عام 2022، يتم صرفها للمساهمين بحلول 21 أكتوبر.

وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة «دانة غاز»: الاستمرار في توزيع الأرباح وزيادتها هو دليل واضح على ثقتنا المستمرة في أعمال الشركة، وتميز أدائها التشغيلي والمالي. لقد شهدنا خلال النصف الأول زيادة في تدفقاتنا النقدية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، واستقرار في معدلات الإنتاج كما ركزنا على ضبط التكاليف، مما مكننا من زيادة التوزيعات النقدية المرحلية المقدمة لمساهمينا.

وكانت الشركة أعلنت سابقاً عن نتائجها المالية للنصف الأول 2022 حيث حقّقت صافي أرباح بقيمة 407 ملايين درهم (111 مليون دولار)، بزيادة قدرها 82% مقارنة بصافي الأرباح المعدلة للنصف الأول 2021.

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