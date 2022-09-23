«سالك» تجمع 3.7 مليارات درهم من الطرح العام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، أمس، الانتهاء بنجاح من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي بسوق دبي المالي.

وأكدت الشركة حجم الطرح المعلن مسبقاً بعد الزيادة بقيمة 1,867,500,000 من الأسهم العادية (أسهم الطرح)، بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال «سالك»، مع سعر 2 درهم لكل سهم عادي.

ونتج عن ذلك إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليارات درهم (1 مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي، ممثلة بالدائرة المالية (المساهم البائع) بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح.

إقبال كبير

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، مما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً ضخماً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

ويؤكد الطلب الضخم من المستثمرين على أسهم سالك على العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي.

أعرب معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، عن سروره بحجم الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم «سالك».

قائلاً: «هذا دليل على ثقة المستثمرين العالميين في أسواق دبي المالية.

وكذلك قوة ومتانة الشركة التي تعد المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في دبي.

إضافة إلى الإطار التنظيمي الفعال للشركة ونموذج أعمالها القوي، والذي سيتيح لها البقاء في صلب خطط التوسع لقطاع الطرق والمواصلات بما يدعم النمو الاقتصادي للإمارة عموماً».

محطة مهمة

وأضاف الطاير: يمثل الاكتتاب محطة مهمة في مسيرة «سالك»، ويوفر فرصة لترسيخ نجاح الشركة كمشغل حصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية لشبكة الطرق في دبي، وستسهم في الارتقاء بتجارب مستخدمي الطريق من خلال دورها المحوري في إدارة الحركة المرورية والتنقل المستقبلية في الإمارة.

جذب الاستثمار

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة نحو تحقيق برنامج الخصخصة الذي تتبناه دبي وخططها الأوسع لجذب الاستثمار الأجنبي.

وبعد 15 عاماً من العمل على تسهيل التنقل في دبي، أصبحت الشركة اليوم في صميم خطط التوسع الاقتصادي للمدينة.

ويبني هذا الطرح على الإرث الذي أرسته «سالك»، ويسعدنا أن نشهد طلباً قوياً على أسهمها من المستثمرين المحليين والدوليين». بعد الانتهاء من الطرح العام الأولي لـ «سالك»، ستحتفظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأس مال الشركة.

واكتتب كل من «صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي» (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني)، ودبي القابضة، و«شمال القابضة»، وصندوق أبوظبي للتقاعد (المستثمرون الأساسيون)، على 16.2% من الأسهم المطروحة.

ومع مراعاة بعض الاستثناءات العرفية، ستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، بعد إدراج الشركة.

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

بدء التداول

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «سالك» في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022، تحت رمز «SALIK» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية «AEE01110S227».

وعند الإدراج ستكون القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم (4.1 مليارات دولار ).

وتم تعيين «الإمارات دبي الوطني كابيتال» كمستشار مالي لـ «سالك» وشركة «موليس اند كومبانى» فرع (DIFC) كمستشار مالي مستقل. وتعيين «الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«جولدمان ساكس» و«ميريل لينش الدولية» كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

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