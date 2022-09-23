1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 371 مبايعة بقيمة 825.36 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 198.81 مليون درهم، و334 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 626.55 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة أم رمول، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 80 مليوناً.

وسجلت الرهونات 231.57 مليون درهم، منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 87.6 مليون درهم، و65 رهن فلل وشقق بقيمة 143.97 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 40 مليون درهم، ورهن في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 29 مليون درهم. وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 48.1 مليون درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 15 مليون درهم، وأخرى بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 13 مليون درهم.

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