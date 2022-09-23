«إنفستوبيا» تطلق حوارات الاقتصاد الجديد بمؤتمر «سولت»

المصدر: نيويورك - البيان

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ناقش مستثمرون وقادة أعمال عالميون فرص الاستثمار الناشئة في قطاعات الاقتصاد الجديد في الشرق الأوسط خلال جلسة نظمتها منصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار مؤخراً في مؤتمر «سولت» نيويورك 2022.

وناقشت الجلسة، التي عُقدت تحت عنوان «الاستثمار في الشرق الأوسط: استراتيجيات الاستثمار وقطاعات المستقبل»، كيف يبرز الشرق الأوسط كمنطقة مستقرة مليئة بالفرص تقودها أجيال شابة ومفعمة بالحيوية، مع تركيز قوي على الابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد، وما تطرحه الحكومات من مبادرات ومشاريع طموحة.

وقال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار: أطلقت «إنفستوبيا» حواراتها العالمية عبر جلسة حوارية نظمتها بنيويورك والتي تأتي بعد الحوارات التي أطلقتها مسبقاً في مومباي ونيودلهي والرباط وجنيف، والتي تتماشى مع أهداف «إنفستوبيا» في جذب الاستثمارات نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، وبالتالي تكتسب الجلسة خلال مؤتمر سولت أهمية بالغة لتواصلها مع المستثمرين العالميين وصناع السياسات الباحثين عن فرص الاقتصاد الجديد.

وقال سفيان العيسى، رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في الإمارات: قامت مؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار في المنطقة منذ عقود وكنا على اطلاع وثيق على أهميتها. وشهدنا كيف يمكن للاستثمار الأجنبي أن يساعد في زيادة النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر بالشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وقالت نور سويد، الشريك الإداري لشركة «غلوبال فينتشرز» تبرز الآن المنطقة كمركز لأكثر التقنيات تطوراً، بقيادة عدد كبير من الشباب الطموح، ومدعومة بنظم ومبادرات مبتكرة.

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