«الخرافي» بين أفضل وأكبر 250 مقاولاً دولياً

المصدر: دبي- البيان

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حققت شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، إنجازاً جديداً، بعد أن حلت بين أفضل 250 شركة مقاولات دولية لعام 2022، وفقاً لتصنيف المجلة الأمريكية «إي إن آر» (Engineering News-Record (ENR، والمتخصصة في الهندسة والمشروعات الكبرى حول العالم.

جاءت شركة «محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده»، في المرتبة الأولى بين شركات المقاولات في الكويت، والثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والرابعة عربياً، فيما حلت في المرتبة 153 على المستوى الدولي.

إنجاز كبير

وقال لؤي جاسم الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، إن هذا التصنيف يعتبر إنجازاً كبيراً للشركات الكويتية التي تنافس دولياً، كما يثبت أداء وقوة الشركة محلياً، وعلى المستوى الدولي.

وكشف أن الشركة تقوم في الوقت الحالي، بتنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 4 مليارات دولار، أكثر من 60 % منها خارج الكويت، ما يعزز الثقة بالشركات الكويتية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كون أن الشركة كويتية المنشأ.

أسواق الإمارات

وبالنسبة للإمارات، فقد لفت الخرافي إلى أن الشركة لها حضور في الإمارات من قبل الاتحاد، كما عززت حضورها بعده الاتحاد في ظل ما تلقاه من ترحاب في السوق. ودعا لؤي الخرافي، المستثمرين إلى ضخ استثماراتهم في الإمارات، مؤكداً أنها ملاذ آمن لرأس المال.

وأشار إلى أنه خلال جائحة «كورونا»، ظلت الإمارات مفتوحة، فيما أغلقت دول العالم أبوابها. كما أن مشاريعنا سارت حسب المخطط، ولم نواجه أي خسائر، بل على العكس، فقد زادت الأرباح بفضل الله تعالى، ومن ثم جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

تعيين

كانت شركة دبي الجنوب للعقارات، أعلنت تعيين شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، لتطوير مجمع فلل «النبض الشاطئ»، في المنطقة السكنية بدبي الجنوب. ويمتد مشروع «النبض الشاطئ»، البالغة كلفته 900 مليون درهم، على مساحة مبنية للوحدات، تتراوح من 2,600 إلى 4,800 قدم مربعة للمساحة المعيشية.

وستكون معززة بحدائق خاصة، تتراوح مساحتها من 1,700 إلى 5,000 قدم مربعة. ويضم المشروع 788 وحدة سكنية، في مزيج يجمع بين الفلل ووحدات التاون هاوس، تتكون من ثلاث وأربع وخمس غرف.

وتضم كل واحدة من الفلل، غرف نوم رئيسة، وغرفة للخادمة، ومطبخاً مغلقاً مجهزاً بالكامل، وحديقة خاصة، و3 مواقف مغطاة خاصة للسيارات، وغرفاً واسعة للمعيشة، ومكتباً إلى جانب المساحة الواسعة على السطح. ويتميز المشروع بوجود بحيرة شاطئية صناعية بعرض 200 متر تقريباً، إضافة إلى حمام سباحة نصف أولمبي.

إيرادات وعقود

قدرت مجلة «إي إن آر» مجمل الإيرادات التي حققتها شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، خلال عام 2021، بنحو 543.2 مليون دولار، مشيرة إلى أن حجم العقود الجديدة الممنوحة لها في العام ذاته، بلغ 718.6 مليون دولار، موزعة على 10 مشاريع في المباني العامة، و7 بقطاع المياه، و34 مشروع بنى تحتية، تشمل الطرق والجسور والصرف الصحي والمطارات.

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