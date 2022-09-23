تقدّم في أعمال تطوير محطة «سي إم إيه» بميناء خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت مجموعة موانئ أبوظبي بتحقيق إنجاز لافت في أعمال تشييد محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» تمثل في تركيب أول قطعة خرسانية من جدار الرصيف الخاص بالمحطة يبلغ وزنها 90 طناً، وذلك خلال فعالية خاصة جرى تنظيمها بهذه المناسبة. حضر الحفل مسؤولون رفيعو المستوى من مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، وشركة الجرافات البحرية الوطنية التي تتولى تنفيذ أعمال التشييد البحرية.

ومع إتمام تشييد الرصيف، ستكون القطعة الخرسانية التي تم إنزالها خلال الفعالية واحدة من ضمن 6,000 قطعة تشكل جدار الرصيف الذي يبلغ عمقه 19 متراً، ويعد مكوناً رئيسياً من المحطة التي ستكون قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم. كما تشتمل المرافق الأخرى قيد الإنجاز على كاسر أمواج بطول 3,500 متر، ومحطة للسكك الحديدية كاملة التجهيز، وساحة حاويات مخصصة للمحطة تمتد على مساحة 1,000,000 متر مربع.

ويسير العمل على تطوير المحطة التي جرى الإعلان عنها في سبتمبر 2021 وفق الجدول الزمني المحدد وبميزانية إنفاق رأسمالي تقدر بنحو 3.3 مليارات درهم. وستوفر المحطة مركزاً إقليمياً متطوراً لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» في المنطقة. وستتمتع المحطة عند استكمالها بطاقة تشغيلية أولية تقدر بنحو 1.8 مليون حاوية نمطية وسيتم ربطها بشكل مباشر بشبكة الاتحاد للقطارات قيد الإنشاء حالياً.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي: «يشكل هذا الإنجاز نقطة تحول رئيسية في مشروع المحطة الجديدة بميناء خليفة التي ستسهم في تعزيز أحجام التبادل التجاري، وتوفر قنوات ربط تجارية مع موانئ أخرى رفيعة المستوى بما يدعم اقتصاد الإمارات. ويعكس الرصيف بطول 1,200 متر أهمية هذا المشروع الطموح الذي يعد ركناً مهماً في تأسيس مركز رئيسي لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» العاملة بمجال الشحن والخدمات اللوجستية مدعوماً بأحدث الخدمات والتقنيات المتطورة».

بدء العمليات

من المقرر أن تبدأ العمليات في المحطة بحلول النصف الأول 2025، حيث ستتم إدارتها من خلال مشروع مشترك مملوك من قبل «سي إم إيه تيرمينالز» (بحصة %70)، الشركة الفرعية التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الرائدة العالمية في الشحن والخدمات اللوجستية، ومجموعة موانئ أبوظبي (بحصة %30)، التي ستقوم بموجب الاتفاق بتطوير مجموعة واسعة من البنى التحتية البحرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز