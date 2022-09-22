«مبادلة» تبحث الاستثمار في «جلوبال كوننيكت»

المصدر: دبي- سيد صالح

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تبحث شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» شراء حصة أقلية في «جلوبال كوننيكت» السويدية، وهي الوحدة المختصة بتشغيل شبكات الألياف، ضمن مجموعة «إي كيو تي إيه بي» السويدية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحسب ما نشرته «بلومبرغ».

وأفادت «بلومبرغ» بأن صفقة الاستحواذ الجزئي حال إتمامها سترفع قيمة «جلوبال كوننيكت» السوقية إلى ما يتجاوز 7 مليارات دولار.

وذكرت «بلومبرغ» أن «مبادلة» تتفاوض حالياً مع «إي كيو تي» بشأن الصفقة المُحتملة، وأضافت: إنه على الرغم من سير المفاوضات، إلا أنها لم تتمخض حتى الآن عن اتفاق نهائي، وقد لا تفعل، أو قد يظهر مشترون آخرون في الأفق.

وأوضحت أن أبوظبي تكثف نشاطها في إجراء الصفقات الاستثمارية، للاستفادة من حالة التراجع الراهن في القيم السوقية لعدد من الشركات المختلفة حول العالم، نتيجة الارتفاع في أسعار النفط. وأضافت «بلومبرغ»: إنه في سياق هذا النشاط المكثف تخوض «مبادلة» مباحثات أيضاً للاستحواذ على شركة «فورتريس انفستمنت جروب» الأمريكية لإدارة الاستثمارات الخاصة من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية مقابل ما يزيد على 2 مليار دولار.

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