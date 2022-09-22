مشاركة ناجحة لغرفة الشارقة بمعرض «سالونيك الدولي 2022»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنجاح مشاركة بعثتها في الدورة الـ 86 من معرض «سالونيك الدولي 2022»، ضمن جناح الإمارات التي شاركت كدولة فخرية في الدورة التي أقيمت في مدينة سالونيك باليونان خلال الفترة 10-18 سبتمبر 2022.

وضمت بعثة الغرفة، مروان المهيري رئيس قسم المعارض وسلطان آل علي تنفيذي أول خدمة المصدرين وإدارة الأسواق، الذين استعرضوا خلال أيام الحدث وسط مشاركة عالمية واسعة النموذج الاقتصادي المتميز لإمارة الشارقة القائم على استراتيجية تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية.

والمكانة الرائدة لها على خريطة التجارة العالمية، والبيئة المثالية وحوافز الاستثمار والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تتبناها الإمارة في مختلف القطاعات، والتي تجعل منها مركزاً رائداً لتأسيس وممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي، إلى جانب فتح مجالات التعاون مع مجتمع الأعمال والشركات في اليونان.

وأكدت غرفة الشارقة أن بعثتها عقدت جملة من اللقاءات المثمرة مع عدد من الوفود الدولية المشاركة في المعرض وأن تلك اللقاءات سعت في مجملها إلى التواصل وبناء العلاقات والاطلاع على أفضل الممارسات.

إضافة إلى الترويج لإمارة الشارقة بشكل عام وأنشطة الغرفة الاستثمارية والتعريف بالتسهيلات المشجعة التي تمنحها غرفة الشارقة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم، بما يرسخ موقع الشارقة كمركز تجاري واستثماري حيوي على مستوى المنطقة والعالم.

كما اطلعت بعثة الغرفة على أحدث التقنيات الجديدة والأفكار المبتكرة ومشاريع ريادة الأعمال، إلى جانب المشاركة في لقاءات أعمال مع أبرز المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص التجارية وتطوير علاقات الأعمال بما يحقق الفائدة لشركات القطاع الخاص في الشارقة.

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