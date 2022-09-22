«برجيل» تتطلع إلى مستثمرين محليين لطرح عام

المصدر: دبي - رويترز

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قال مصدران إن مجموعة برجيل القابضة لإدارة المستشفيات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تتطلع إلى مستثمرين محليين للمشاركة في اكتتابها العام الأولي المزمع، وإنها ألغت خططاً لإيجاد مستثمرين أجانب بعدما استحوذت الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي أيضاً، على 15% منها هذا الأسبوع.

وأضاف المصدران أن المجموعة المالية هيرميس المدرجة في مصر وجيه.بي مورجان لم تعودا مشاركتين في الصفقة.

وكان من المتوقع أن تتم الموافقة على تسويق الصفقة للمستثمرين الأمريكيين، إلا أن المجموعة ستركز بدلاً من ذلك على سوقها المحلية.

وأعلنت الشركة العالمية القابضة الاثنين الماضي في إفصاح أن استحواذها على حصة في برجيل سيساعدها على تنويع استثماراتها في مجال الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً.

وسبق أن خططت الشركة لطرح عام عبر إدراج في لندن، لكنها اضطرت عام 2019 لإعادة النظر في الأمر بسبب حالة عدم اليقين التي واكبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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