«يوني فيو» الصينية تفتتح مقراً إقليمياً في دبي للتوسع بحلول أمن المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة «يوني فيو Uniview» الصينية مقرها الإقليمي في أبراج بحيرات جميرا بدبي ليكون نواة التوسع في المنطقة، ويأتي الافتتاح في إطار استعداداتها للمشاركة في جيتكس جلوبال.

حيث تشارك هذا العام بمنتجاتها الحديثة، وحلت شركة «يوني فيو» بالمرتبة الثالثة بين الشركات المصنعة الرائدة في صناعة الدوائر التلفزيونية المغلقة في الصين، وتجاوزت المراكز الأربعة الأولى في سوق الدوائر التلفزيونية المغلقة العالمية، وذلك بحسب أحدث تقرير من شركة «IHS» لأبحاث السوق.

وليو لو المدير الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط: «بدأت «يوني فيو» نشاطها في وقت مبكر من عام 2005، وتعد أول من قدم حل مراقبة فيديو IP في الصين، كما تم إصدار أول كاميرا IP بواسطة Uniview على مدار 13 عاماً من الخبرة المتراكمة في مجال الملكية الفكرية».

وأضاف لو: في الواقع الشركة تسيطر على سوق المشاريع الصينية، حتى عام 2018، وتغطي أكثر من 580 مدينة أمنياً، وأكثر من 617 جامعة، وأكثر من 330 مشروعاً لأنظمة النقل الذكية، وأكثر من 220 طريقاً سريعاً، وأكثر من 190 مستشفى و380 مؤسسة واسعة النطاق، بجانب نحو 45 مطاراً وأكثر 70 خط مترو في 32 مدينة، وكلها تحتل المرتبة الأولى في الصين بين الشركات المصنعة المحلية والمنافسين الدوليين.

وأشار لو إلى أن «يوني فيو» كانت أول من أطلق مشروع المدينة الآمنة (Safe City) في الصين على أساس حل (IP) الخالص في 2005، ونغطي أكثر من 50000 قناة، ونتوسع الآن إلى 160000 قناة في (هانغ زو بعد النجاح الكبير، وبدأنا في توسيع السوق الدولية في نهاية عام 2014، مع تطوير ما يقرب من 7 سنوات، وأطلقنا أكثر من 1100 مشروع متطور تغطي أكثر من 145 دولة.

وقالت فيكتوريا لينغ مديرة القنوات والعلامة في الإمارات: «تؤمن «يوني فيو» بشدة ببناء علاقة طويلة الأمد مع عملائنا على أساس المنافع المتبادلة والثقة المشتركة، فنحن مسؤولون عن العملاء وتلبية متطلبات العملاء. مع الدعم المستمر والعاطفي من Uniview، ستمكنني هذه الجهود من الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق الديناميكي اليوم».

وتمتلك «يوني فيو» خط إنتاج كاملاً من الواجهة الأمامية إلى النهاية الخلفية مع مجموعة كاملة من مستوى التوزيع إلى مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال شبين ثيكيل كانامباث المسؤول بمكتب الشركة في دبي: «نحن مسؤولون عن كل منتج وحل، وسوف نقدم الدعم الفني الفعال في الوقت المناسب لشركائنا لحل المشاكل في أسرع وقت ممكن، وفريقنا الفني يقدم الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما أننا نقدم دعم ما قبل البيع لنعمل معاً ونقدم الحل المناسب لشركائنا.

وتؤكد الشركة أنها تمتلك أقوى قدرة على البحث والتطوير في الصين، وأن أكثر من نصف موظفيها ينتمون إلى قسم البحث والتطوير، وطبقت حتى الآن أكثر من 1500 براءة اختراع، وهذا رقم 1 في صناعة الدوائر التلفزيونية المغلقة.

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