عزيزي تبيع مشروعها «بيرتون» في الفرجان بالكامل إلى مواطني 49 جنسية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة في الإمارات، عن بيع جميع وحدات بيرتون إلى 49 جنسية مختلفة. ويقع هذا المشروع المكتمل بنسبة 85% في منطقة الفرجان، ويتمتع بخصائص ربط استثنائية مع المناطق الأخرى.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على معظم الوحدات في بيرتون بنسبة 33%، يليهم الأوروبيون بنسبة 27%.

ويشير تحليل الجنسيات أيضاً إلى الطلب الملحوظ من قبل مستثمري شبه القارة الهندية الذي استحوذوا على 25% من إجمالي المبيعات. ويلي هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل ولبنان وجنسيات أخرى.

وأشار المطور أيضاً إلى وجود طلب متزايد من السكان الذين يقررون امتلاك عقاراتهم بدلاً من استئجارها.

حيث يعزى ذلك إلى أقساط الرهن العقاري الشهرية التي تقل عن دفعات الإيجار، فضلاً عن وجود آفاق مستقبلية واعدة للغاية لارتفاع قيمة رأس المال في الإمارات.

وفي تعليقه على المبيعات وسرعة إنجاز الإنشاءات في بيرتون، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري:

«تعد دبي نموذجاً مصغراً للعالم، وليس من المستغرب أبداً أن تباع مشاريعنا لمجموعة متنوعة من الجنسيات.

ويمكننا تحقيق ذلك من خلال عروضنا الترويجية وبرنامج استقبال الضيوف من الخارج، وجهود التسويق المكثفة الأخرى في دول خارج الإمارات. إن إطار مبيعاتنا يعكس التزامنا بالشفافية، والتركيز على العملاء، وتقديم عقارات عالمية متميزة تضمن قيمة إضافية، كاستجابة مباشرة من جانبنا لاحتياجات السوق الحالية ورغبات العملاء، والمزايا التي يبحثون عنها.

ويعد بيع بيرتون بهذه السرعة شهادة واضحة ليس فقط على حيوية السوق، والجاذبية التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمار عقاري مثالية، وإنما نتيجة التحسينات الداخلية التي أجريناها في شركتنا، وجودة البناء التي نلتزم بها في كافة مشاريعنا.

وعلاوة على كل ما ذكر، تولي عزيزي أهمية أكبر تجاه مصالح عملائنا، وذلك من خلال الاستماع إليهم عن قرب، والعمل وفق أعلى مستويات الشفافية، وتسريع عمليات البناء عن طريق العمل حصرياً مع أفضل المقاولين، وتوظيف المزيد من الموظفين الموهوبين والمؤهلين، وتعزيز جودة مشاريعنا عن طريق اختيار أفضل المواد بأنفسنا».

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع المكون من 245 وحدة، بما في ذلك 190 استوديو و 41 شقة من غرفة واحدة وغرفتين و16 بنتهاوس فخم، قبل نهاية هذا العام، تأكيداً على التزام عزيزي بالجودة والتسليم في الوقت المحدد.

يشار إلى أن بيرتون يجمع بين الحرفية البارعة والفن الداخلي مع المنازل المفروشة بأناقة والأرضيات الخشبية عالية الجودة والديكور، وفق أحدث الطرز والمساحات الرحبة.

ويوفر المبنى للعملاء فرصة العيش في أحد أحدث المواقع في الإمارة. ويقع المشروع قرب شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد وخط مترو إكسبو 2020 الجديد، كما يرتبط بشكل جيد بجميع الوجهات الرئيسية في دبي، بفضل سهولة الوصول إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وكانت عزيزي قد أطلقت في الأسبوع الماضي مرحلة «ريف» المكونة من 24 مبنى فائقة الفخامة في مشروعها ريفيرا، وقامت بتسليم 7 مبانٍ في المرحلة الأولى من المشروع ذاته، إضافة إلى «كريك فيوز 1» المكون من 634 وحدة في مدينة دبي الطبية. ويستعد المطور الآن لإنجاز بقية عمليات التسليم للعام الجاري 2022، والتي يبلغ إجمالي عدد الوحدات فيها 8,895 وحدة في 42 مشروعاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز