غرفة الفجيرة تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع المكسيك

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكد سلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز علاقات أصحاب الأعمال في الفجيرة، مع نظرائهم بالدول الشقيقة والصديقة، وإطلاعهم على فرص الاستثمار في الإمارة، وتبادل الأفكار لإمكانية إقامة شراكات استثمارية.

جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة لويس ألفونسو دي ألبا سفير المكسيك المعتمد لدى الدولة، حيث جرى بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري مع المكسيك، وإمكانية فتح قنوات للتواصل بين أصحاب الأعمال بين الجانبين، والتنسيق لعمل مشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم أهداف الفجيرة والمكسيك.

واستعرض الهنداسي إمكانات إمارة الفجيرة الاقتصادية والتنموية.

مشيراً إلى أن موقع الإمارة الجغرافي المتميز خارج مضيق هرمز، والتحديث المستمر لبنيتها التحتية والمتكاملة، ومرافقها الحيوية ممثلة في الميناء ومطارها الدولي والمنطقة الحرة، جعلت منها مركزاً حيوياً للحركة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي. و

قال إن الغرفة تولي أهمية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى إمكانية تبادل الخبرات والأفكار في هذا المجال بين الجانبين.

وأضاف أن الغرفة تولي أهمية لتنظيم معارض متخصصة وتجارية، لما لها من دور في الترويج للمنتجات الوطنية، وإتاحة الفرص للقاء أصحاب الشركات والمنتجين تحت سقف واحد، وتبادل الأفكار، وإمكانية عقد صفقات تجارية مشتركة، ونوه بأهمية مشاركة أصحاب الأعمال من الفجيرة والمكسيك في المعارض التي تنظم لدى الجانبين.

وأكد السفير حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات، لما تتميز به من انفتاح على العالم، وما تمتلكه من إمكانات وخبرات واسعة في مجال التجارة والخدمات والبنية التحتية المتطورة، وما تتمتع به من أمن واستقرار اقتصادي.

وأوضح أن المكسيك تتبنى الابتكار والتكامل والتنوع، كعوامل قوة لدفع عجلة التنمية، وتعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، لدعم تنوعها الاقتصادي.

وأشار إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمثل عصباً مهماً للاقتصاد، ويستحوذ على 70 % من الشركات العاملة في المكسيك، وأن بلاده منفتحة على تطوير شراكات استثمارية مستدامة، واستقطاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية من الإمارات في قطاعات السياحة، والخدمات والزراعة والغذاء والخدمات اللوجستية، وكذلك في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والفضاء.

وأكد أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الرئيس للمكسيك في العالم العربي، مع وجود إمكانات للتنمية للبلدين، من الناحية التجارية وجذب الاستثمارات.

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