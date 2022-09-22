«دو» و«نوكيا» و«ميديا تك» تنجح في اختبار عبر الجيل الخامس لتحقيق أعلى معدل سرعات اتصال على الإطلاق

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ونوكيا و«ميديا تك»، نجاحها في تجربة تقنية ما يعرف بـ «تجميع النواقل» لموجات شبكة الجيل الخامس، من خلال الجمع بين الطيف الذي تستخدمه ثلاثة نواقل للإرسال المزدوج، بتقسيم الوقت (TDD)، لتحقيق أعلى معدل سرعات اتصال على الإطلاق.

ووصلت سرعة البيانات التي تم تسجيلها خلال التجربة إلى 4.520 غيغابت في الثانية، ما يعني توفير أداء وطاقة استيعابية معززة، عندما يتم تطبيق الحلول على نطاق واسع في الشبكة.

وستمكّن هذه الحلول الجديدة، دو، من توفير اتصال إنترنت عالي السرعة لسكان الإمارات، من خلال العديد من منتجاتها وخدماتها المدعومة بتقنية الجيل الخامس، مثل خدمات الاتصال المنزلي وغيرها. وتعاونت دو في إجراء هذه التجربة مع نوكيا، الشركة المتخصصة في تطوير تقنيات وأنظمة تجميع الناقل لموجات شبكة الجيل الخامس، ضمن الطيف الفرعي 6 غيغا هرتز.

وأُجريت التجربة الجديدة باستخدام مجموعة من أحدث منتجات شركة نوكيا، بالإضافة إلى البرمجيات التجارية السابقة، التي تعمل على شبكة دو. كما وفرت شركة «ميديا تك»، منصتها الخاصة بالأجهزة المحمولة والمدعومة بتقنية الجيل الخامس.

وتمكنت الشركات الثلاث من خلال اختبار تجميع نطاقين - 200 ميغاهرتز، من النطاق الترددي N78، و100 ميغاهرتز، من النطاق الترددي N41 - مع عرض نطاق عالٍ، من تحقيق أعلى معدل لسرعة طيف الموجات الراديوية لشبكة الجيل الخامس في العالم.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: «عززت شبكة الجيل الخامس، وما توفره من إمكانات وسرعات فائقة، مستوى الترابط بين عملائنا، والتقنيات الحديثة والمتقدمة.

ونحن سعداء للغاية بنجاح هذه التجربة، وتحقيق أعلى معدل على الإطلاق لسرعة الطيف الحامل لموجات شبكة الجيل الخامس، باستخدام هذه التقنيات والحلول المتقدمة، وذلك بفضل تعاوننا مع نوكيا و«ميديا تك».

وسيمكننا هذا الإنجاز من التخطيط لتطوير المزيد من الخدمات الجديدة والمحسّنة، وتقديمها لعملائنا بالاعتماد على شبكتنا المتطورة من الجيل الخامس، فضلاً عن تسليط الضوء على قدراتنا التجارية في مجال الخدمات والحلول المستندة إلى تقنية الجيل الخامس.

وستتيح لنا هذه التجربة، ابتكار خدمات جديدة، وتسويقها وتوفيرها لعملائنا، مع ضمان سرعات وطاقة استيعابية أعلى، إضافة إلى تغطية أفضل للشبكة».

وقال ميكو لافانتي نائب الرئيس الأعلى لشبكات الهاتف المحمول في شركة نوكيا الشرق الأوسط وأفريقيا:

«يسمح تجميع النواقل بإطلاق العنان للإنتاجية العالية في نطاقات الطيف الترددي 6 غيغاهرتز، والتي توفر أيضاً تغطية رائعة.

تسمح تخصيصات النطاق المتوسط بتأمين 100ميغا هرتز من عرض النطاق الترددي لحاملات الجيل الخامس، ما يقدم معدلات بيانات أعلى للمستخدمين، وبالتالي، يوفر لهم الوصول إلى خدمات أفضل.

تساعد حلول نوكيا المشغلين على تعزيز استخدام الموارد المتاحة، من خلال تطوير تقنيات وأنظمة تجميع النواقل لموجات شبكة الجيل الخامس، والعديد من التقنيات الأخرى».

وقال مايلز صن، المدير العام لمبيعات شركة ميديا تك في منطقة آسيا وأفريقيا: «تمكنا من تسجيل إنجاز مهم للغاية، من خلال الجمع بين تقنية 3CC-CA و«بنية ميديا تك» المستقلة الخاصة بشبكة الجيل الخامس، من أجل تحقيق أفضل أداء في فئته، وزيادة استخدام طيف موجات شبكة الجيل الخامس إلى أقصى حد ممكن.

وسيسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبقى في طليعة الدول على مستوى العالم، على صعيد كفاءة أداء شبكة الجيل الخامس، من خلال تسخير إمكانات وميزات الاتصال المتطورة للهواتف الذكية المدعومة بمنصات الجيل الخامس».

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