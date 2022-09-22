«بلومبرغ»: الطلب على أسهم «سالك» فاق المعروض 49 ضعفاً

المصدر: دبي- سيد صالح

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أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مُطلعة بأن حجم الطلب على الاكتتاب في أسهم شركة «سالك»، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة الجمركية في دبي، قد فاق عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 49 ضعفاً، الأمر الذي يؤكد الاهتمام القوي بالاكتتاب في أسهم الشركة، سواءً من جانب المستثمرين الأفراد أو المؤسسات.

وذكرت الوكالة أن قيمة الطلبات على الاكتتاب في أسهم «سالك» قد تجاوزت 184.2 مليار درهم. وكانت الشركة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن تسعير سهم الاكتتاب بقيمة 2 درهم.

وأضافت الوكالة أن الشريحة المُخصصة لاكتتاب الأفراد وحدها استقطبت طلبات تفوق المعروض 119 ضعفاً.

وذكرت «بلومبرغ» أيضاً أنه من المُقرّر إدراج أسهم «سالك» في بورصة دبي يوم الــ 29 من سبتمبر الجاري.

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