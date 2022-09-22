دناتا تنال جائزة العام للمناولة الأرضية للسنة الثامنة على التوالي

المصدر: البيان

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نالت دناتا جائزة "مزود العام لخدمات المناولة الأرضية" للسنة الثامنة على التوالي، ضمن جوائز مجلة "إير كارغو نيوز" لعام 2022. وتم تقديم الجائزة، التي تعد أبرز تكريم على مستوى صناعة الشحن الجوي، خلال حفل الجوائز الذي أقيم مؤخراً في لندن.

وقال المدير التنفيذي لدناتا المملكة المتحدة (عمليات المطار) أليكس دويسنوا: "نحن فخورون بتكريم خدماتنا بهذه الجائزة المرموقة في الصناعة للسنة الثامنة على التوالي. وما هذا الاعتراف العالمي سوى شهادة على التزام فريقنا بتقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية. سوف نواصل الاستثمار في موظفينا، وفي الابتكار والاستدامة لنكون جهة العمل المفضلة، ومزود خدمات السفر والطيران الأول في العالم".

وواصلت دناتا، على مدار العام الماضي، توسيع نطاق عملياتها لدعم الرحلات الجوية المتزايدة لعملائها من شركات الطيران عبر أكثر من 120 مطاراً حول العالم. وشمل ذلك افتتاح مراكز شحن جديدة على أحدث طراز في لندن والمملكة المتحدة وأربيل بالعراق، وتوسيع منشأتها الحالية في دالاس بالولايات المتحدة الأميركية. كما وسّعت، بالإضافة إلى ذلك، عمليات الشحن إلى مدينة كولون بألمانيا من خلال استحواذ استراتيجي، وأعلنت عن استثمار رئيسي بقيمة 200 مليون دولار أميركي في "دناتا كارغو سيتي أمستردام، مركز الشحن المؤتمت بالكامل في هولندا.

واستثمرت دناتا أيضاً في منتجات مبتكرة وتكنولوجيا جديدة رقمية لتعزيز الكفاءة عبر عملياتها. ومن أهم الإنجازات في هذا المجال طرح نظام إدارة الشحن الرقمي OneCargo، وتطوير منصة تجارة إلكترونية من الجيل التالي، وإطلاق طائرات بدون طيار ذاتية التحكم في مستودعاتها.

كما واصلت دناتا جهودها لتحسين الموارد وتقليل البصمة البيئية عبر شبكتها العالمية. فقد قامت مؤخراً بتركيب تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية ووحدات استرداد الحرارة وشحن المركبات الكهربائية، في منشآتها بالمملكة المتحدة وسنغافورة. وسوف تدرج مبادرات خفض الكربون في إنشاء وتشغيل مراكز الشحن الجديدة في العراق وهولندا.

وأصبحت دناتا أول مزود لخدمات الطيران والسفر على مستوى العالم ينضم لمبادرة IATA 25by2025 التي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين في صناعة الطيران. كما عززت استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات بإنشاء برامج على مستوى العالم تدعم صحة ورفاهية موظفيها ومجتمعاتها.

وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والبيع بالتجزئة في 37 دولة عبر القارات الست. وتعاملت فرق دناتا الموجهة نحو العملاء خلال السنة المالية 2021/ 2022، مع أكثر من 527 ألف طائرة و3 ملايين طن من البضائع، وحمّلت 39.9 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية TTV لخدمات السفر بقيمة 632 مليون دولار أميركي.

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