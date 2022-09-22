تحقيق 81.3 % من خطة التوطين في القطاع المالي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن المصرف المركزي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، واتحاد مصارف الإمارات، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري من تحقيق نسبة 81.3% من مستهدفات التعيين لعام 2022 ضمن مبادرة مجلس إدارة المصرف توظيف 5000 مواطن في القطاع المالي خلال الأعوام الخمسة المقبلة عبر توظيف 813 مواطناً في قطاعي البنوك والتأمين من إجمالي العدد المستهدف للسنة الأولى والبالغ 1000وظيفة جديدة.

يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية المصرف المركزي في مجال التوطين، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي ترتكز على استقطاب الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة والكفاءات للعمل في البنوك، وشركات التأمين، والصرافة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية.

وقد تحقق ذلك من خلال استقطاب قطاع البنوك 723 مواطناً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة ملحوظة عن المستهدف البالغ 700 مواطن، فيما استقطب قطاع التأمين 90 مواطناً مقارنة بالمستهدف البالغ 300 مواطن لعام 2022.

وبهدف زيادة التوطين في القطاع المالي، تمكن المصرف المركزي من توسيع نطاق الوظائف المخصصة للكوادر الإماراتية، عبر إيجاد حوالي 200 فرصة وظيفية جديدة في عام 2022 في شركات الصرافة، والتمويل، والشركات المالية التابعة للبنوك.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تحقيق هذه النتائج الإيجابية يأتي بفضل الدعم والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، لتنفيذ خطط وبرامج التوطين في القطاع المالي، وبناء القدرات المواطنة ورفع تنافسيتها المهنية، وإعداد جيل جديد من قادة المستقبل لتطوير القطاع المالي وترسيخ التنمية الاقتصادية في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز