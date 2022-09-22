«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق بوابة «راك باي» للدفع الإلكتروني

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق بوابة «راك باي» للدفع الإلكتروني، والتي سيتم العمل من خلالها على تحصيل الخدمات عبر منظومة بوابة الدفع الجديدة في حكومة رأس الخيمة، وذلك مع إيقاف التعامل ببطاقة «الدرهم الإلكتروني» في حكومة رأس الخيمة، اعتباراً من الأمس.

وأوضحت الدائرة، أنه سيتم تفعيل تحصيل الخدمات عبر منظومة الدفع الجديدة في حكومة رأس الخيمة عبر قنوات تشمل بوابة «راك باي»، والبطاقات الائتمانية «فيزا وماستر كارد» والمحافظ الرقمية «ابل، سامسونج وجوجل» بالإضافة للدفع عن طريق الخصم المباشر من الحساب البنكي، والتحويلات البنكية، ولاستعادة الرصيد المتبقي في بطاقة الدرهم الإلكتروني يمكن للعملاء التواصل مع البنوك المصدرة للبطاقة.

ويأتي إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لبوابة «راك باي» بعد انتهاء فترة تمديد إيقاف نظام العمل بالدرهم بناءً على تعليمات وزارة المالية، وتمت آخر عملية دفع باستخدام الخصم المباشر في 7 سبتمبر الجاري، وآخر عملية دفع باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني أو تطبيق الدرهم الإلكتروني «مباشر» أو المعاملات بغير الدرهم الإلكتروني في 15 سبتمبر الجاري، كما سيتم الإيقاف النهائي لنظام الدرهم الإلكتروني بصورة رسمية اعتباراً من اليوم.

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