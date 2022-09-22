عمومية إعمار: لا حدّ أقصى لمساهمة الأجانب

المصدر: دبي - البيان

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صادق المساهمون بشركة إعمار العقارية خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس على اتفاقية الاستحواذ الكلّي على «دبي كريك هاربور» من شركة دبي القابضة، وبيع شركة نمشي هولدينج إلى شركة «نون» من شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية.

كما وافق المساهمون على قرار خاص بشأن إلغاء الحدّ الأدنى لمساهمة مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، ما يعني عدم وجود حدّ أدنى لنسبة مساهمة مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا حدّ أقصى لنسبة مساهمة الأجانب.

وشهد الاجتماع اعتماد المساهمين اقتراح اتفاقية الاستحواذ على أصول معيّنة لشركة دبي القابضة وإصدار سند إلزامي قابل للتحوّل بقيمة إجمالية قدرها 3,75 مليارات درهم لصالح الأخيرة، والذي يغطّي نصف إجمالي الصفقة البالغة قيمتها 7.5 مليارات درهم كأسهم في شركة إعمار العقارية، فيما يسدّد النصف الآخر من الصفقة على شكل تحويل نقدي مباشر.

وبهذا تصبح دبي القابضة ثاني أكبر مساهم في إعمار. وسيحوّل السند الإلزامي إلى 659,050,967 سهماً جديداً في شركة إعمار العقارية، ليرتفع رأس مال الشركة إلى 8,838,789,849 درهماً إماراتياً عند تحويل هذا السند الإلزامي القابل للتحوّل.

استراتيجية

كما اعتمد المساهمون بيع شركة «نمشي» إلى شركة «نون» إزاء إجمالي مقابل نقدي قدره 1.23 مليار درهم (335.2 مليون دولار)، ما يمثّل زيادة قدرها 127 مليون درهم على إجمالي استثمارات إعمار لإدارة مراكز التسوّق في «نمشي».

وتأتي عملية البيع هذه تأكيداً على استراتيجية شركة إعمار في التخلي عن الأصول غير الجوهرية لأعمالها الأساسية، وسيتم استثمار عائدات الصفقة في أعمال التطوير العقاري بهدف ضمان القيمة المستدامة لمساهميها. ومن المتوقع إغلاق الصفقة كلياً خلال الأشهر المقبلة، بشرط استيفاء شروط مختلفة تشمل الموافقات النظامية النهائية.

وقال متحدّث باسم شركة إعمار: «يمثّل اجتماع الجمعية العمومية اليوم الخطوة الأخيرة لاستكمال صفقتيْن بالغتيْ الأهمية بالنسبة لشركتنا، تعكسان استراتيجية الشركة لتوسيع أعمالها الرئيسية والتأكيد على تحقيق النمو المستقبلي، مع الاستمرار في ضمان قيمة عالية لمساهمينا».

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