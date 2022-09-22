«الياه سات» توزع أرباحاً مؤقتة 8.06 فلوس للسهم بالنصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) إحدى أكبر مزودي حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في العالم، توزيع أرباح مؤقتة نقدية بقيمة 196.6 مليون درهم عن النصف الأول 2022، تُدفع بحلول 14 أكتوبر لجميع المساهمين المسجلين بتاريخ 30 سبتمبر، وبما يعادل 8.06 فلوس لكل سهم.

وتسير المجموعة بخطى ثابتة لتوزيع أرباح إجمالية لا تقل عن 393.3 مليون درهم (107.1 ملايين دولار) للسنة المالية 2022، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق، مما يؤكد التزامها بتقديم عوائد جذابة للمساهمين. وعلى هذا الأساس، يصل عائد توزيعات الأرباح السنوية إلى نسبة 5.8٪ لعام 2022 (بناءً على سعر إغلاق السهم البالغ 2.78 درهم في 20 سبتمبر).

ووفقاً لسياسة المجموعة المعتمدة، من المتوقع دفع توزيعات الأرباح الثانية والأخيرة لعام 2022 في أبريل 2023، بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه سات: «منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021، تمكنت المجموعة من الحفاظ على نموها وأظهرت مرونتها في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتتمتع المجموعة بوضع قوي يؤهلها لتقديم عوائد جذابة للمساهمين.

وذلك بفضل التوقعات الممتازة للأرباح المستقبلية، وتجاوز الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليارات درهم، بما يعادل 5.2 أضعاف الإيرادات السنوية للعام 2021. فضلاً عن ذلك، تؤكد توزيعات الأرباح المؤقتة على التزامنا بزيادة الأرباح الموزعة سنوياً بنسبة 2% على الأقل، ونواصل عملنا للسير بخطى ثابتة لدفع توزيعات أرباح إجمالية لا تقل عن 393.3 مليون درهم للعام بأكمله».

إيرادات

رفعت المجموعة إيراداتها المتوقعة لعام 2022 إلى 1.542 مليون درهم كحد أدنى (420 مليون دولار) مع بقاء الحد الأعلى للنطاق على حاله دون تغيير عند 1.616 مليون درهم (440 مليون دولار)، في حين لم يطرأ أي تغيير على النطاق الإرشادي للمعطيات الأخرى.

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