1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 473 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 233.8 مليون درهم و418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 913.48 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في المنطقة نفسها. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 211.81 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 92.85 مليون درهم، و73 رهن فلل وشقق بقيمة 118.95 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 74 مليون درهم، ورهن في منطقة منخول بقيمة 18 مليون درهم. وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 17.9 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحبية السادسة بقيمة 7 ملايين درهم، وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 6 ملايين.

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