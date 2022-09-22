مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يطلق هويته المؤسسية الجديدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة هويته المؤسسية الجديدة إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة عمله ومسؤولياته ضمن حكومة إمارة أبوظبي بما يعكس رؤيته في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين الإمارة من تحقيق التميز والريادة عالمياً.

وقال الدكتور هلال حميد الكعبي، أمين عام المجلس: إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يعد انطلاقة جديدة لمسيرة عمل المجلس تجسد العمل المشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق مرحلة مهمة تتطلب مضاعفة العمل لترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة لتعزيز تواجد الإمارة في الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية وفقاً للمعايير العالمية للجودة والمطابقة.

وأضاف أن الهوية المؤسسية الجديدة للمجلس تعزز استمرارية ممارسة وتطبيق قيمه ورسالته ورؤيته وأهدافه. وقال: يرتكز شعار المجلس الجديد على عدة محاور رئيسة، تتمثل في تطوير المواصفات وإطلاق برامج مطابقة، وتعزيز البنية التحتية للفحص، وبناء قدرات نظام المقاييس والاهتمام بسلامة المستهلكين وضمان عدالة الأسواق.

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