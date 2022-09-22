«المشرق» يعزز أهدافه بهوية «تحدَّ اليوم» الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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كشف المشرق، أمس من خلال شعاره الجديد «تحدّ اليوم»، عن تحديث مهم وتحول في هويته المؤسسية وهدفه الاستراتيجي الشامل بصفته مؤسسة مالية كبرى تحرص على تمكين الجميع للاستمرار في تطوير مسيرتهم المالية والشخصية والمهنية الشاملة.

ويوجه شعار «تحدّ اليوم» رسالته مباشرة إلى الجميع حول العالم ممن يتطلعون إلى الحصول على التوجيه والخبرة والمساعدة من المؤسسات، مما يعكس التزام المشرق بتوفير الأدوات العملية والمهارات اللازمة لهم لتحقيق الاستفادة القصوى من أسلوب حياتهم اليومية، وطريقة تفاعلهم مع الاقتصاد الرقمي.

وتشكل هذه الخطوة تطوراً بارزاً لحصول المشرق على مكانة عالمية منافسة في خضم سعي البنك الدائم لتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي من خلال دعم تطلعات وأحلام واحتياجات جميع عملائه.

ويحث المشرق من خلال دعوته «تحدّ اليوم» الجميع في كل مكان على إطلاق رؤيتهم الشخصية للنجاح، وتجسد هذه الدعوة رسالة المشرق في أن يصبح البنك الأكثر تقدماً في المنطقة من خلال تبنيه نهجاً تعاونياً ورقمياً أولاً لبناء قطاع «الخدمات المصرفية كخدمة»، وهو نهج يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، ليقدم أفضل وأرقى التجارب لعملائه.

3 مفاهيم

وتستند هوية العلامة الجديدة للمشرق على ثلاثة مفاهيم هي «الابتكار» و«الحكمة» و«الالتزام» تجاه تقديم تجارب مميزة للعملاء، وذلك نابع من تقارب الابتكار مع القيمة المستقبلية، والسعي لإنشاء منظومة عمل تتسم بالمرونة الكافية لتحقيق تطور ديناميكي مستمر، ودعم احتياجات العملاء اليومية المتغيرة.

تجسيد مبادئ

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «تحدّ اليوم» هو إعلان وتجسيد للمبادئ التي نشأ عليها المشرق، كما أنه يحدد وجهته في سياق عالم رقمي سريع التغير ومعقد أكثر من أي وقت مضى.

وأستطيع القول، من خلال مسيرتي الخاصة على مدى عدة عقود، إن تأسيس علامة تجارية مؤثرة وقادرة على إحداث تغيير حقيقي عبر تزويد الجميع بالأدوات الضرورية لتحقيق أحلامهم، يحتاج منا إلى المثابرة لتحقيق التقدم والنجاح، فعندما نرتقي إلى مستوى التحديات، ونبذل جهوداً دؤوبة، فإننا نحدث تغييراً جذرياً، ونمتلك العزيمة لارتقاء سلم المجد.

منصات وحلول

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يأتي إطلاق العلامة التجارية الجديدة في توقيت مهم نقود خلاله مرحلة التمويل الرقمي والاقتصاد الرقمي الأوسع من خلال ابتكار منصات وحلول تطويرية. وتجسد الهوية الجديدة توجهاتنا الجديدة الرامية إلى بناء علاقات متينة مع عملائنا وشركائنا.

ولعل المبادئ الكامنة وراء «تحدّ اليوم» تنبع من إيمان المشرق ببناء حياة رغيدة وسبل عيش أفضل من خلال العمل الجاد والابتكار، وينصب تركيزنا الأساسي على تحدي الخدمات المصرفية التقليدية الراهنة، وإلهام عملائنا، وبناء منظومة متقدمة لـ «الخدمات المصرفية كخدمة» بحيث تتناسب مع الاقتصاد الرقمي، ووضع إطار عمل يشجع كل عميل على السعي كل يوم لتحقيق أحلامه.

سفراء ملهمون

وفي مسعى لدعم الرسائل التي يوجهها التصميم، ستقدم الحملة مجموعة من السفراء الملهمين للمساعدة في إبراز معاني «تحدّ اليوم». وسيقدم المحتوى الرقمي متعدد المراحل قصصاً عن أولئك الذين شقوا طريقهم بعزم وإرادة لارتقاء سلم المجد الذي يتماشى مع قيمهم، وتجسد هذه القصص روح التصميم في الشعار، وتعد مصدر إلهام للجمهور للمضي قدماً في «تحدّ اليوم».

تحديث للمظهر

يحتفظ الشعار المحدث برمز علامة المشرق التجارية، ولكنه يحدّث مظهرها، مزيلاً اللون الأزرق مع زيادة ألوان «شروق الشمس البرتقالية»، التي تستحضر معنى المشرق: مكان شروق الشمس. ويأتي استخدام «النسق البرتقالي» ودرجات الألوان الزاهية ليرمز إلى تقديم البنك لأفضل الخدمات، بصفته شريكاً رقمياً موثوقاً للباحثين عن حلول مصرفية مبتكرة لمواجهة أي تحدٍ.

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