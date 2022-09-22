القائم بالأعمال الأمريكي: نتطلع لتعميق الشراكة والتجارة مع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد شون ميرفي، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، قوة ومتانة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات وبلاده، وقال إننا نتطلع لتعزيز شراكتنا مع الإمارات وتعميق العلاقات التجارية.

وقال ميرفي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش زيارة وفد تجاري من ولاية يوتا الأمريكية للدولة - إن الروابط بين الإمارات والولايات المتحدة تمثل أحد المرتكزات الرئيسة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية العمل باستمرار على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة لمواصلة العمل وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما بعدما أظهرت البيانات التجارية نمواً كبيراً في المبادلات التجارية الدولتين.

وتشهد العلاقات الإماراتية الأمريكية نمواً متواصلاً، حيث كانت الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً بالنسبة لصادرات أمريكا خلال2021، مستحوذة على 34 % من إجمالي الصادرات الأمريكية إلى دول التعاون، وفق بيانات وزارة الاقتصاد.

وجاءت الإمارات ثانية بالنسبة للتجارة الخارجية بين أمريكا ودول التعاون خلال العام نفسه وتُعد الدولة ثاني أكبر شريك تجاري عربي لأمريكا، مع استحواذها على 25% من إجمالي التجارة العربية مع أمريكا خلال2021، فيما تأتي أمريكا رابعة عالمياً بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال 2021.

وسجلت التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأمريكا خلال النصف الأول 2022 نمواً يصل إلى 31 % عن الفترة نفسها من 2021، بقيمة 14.41 مليار دولار من بينها 1.6 مليار دولار صادرات وطنية غير نفطية إلى أمريكا بنسبة نمو تصل إلى 24 في المائة عن الفترة ذاتها من 2021.

استثمارات

حلت أمريكا سابعة من بين دول العالم بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات حتى مطلع 2021، باستثمارات 4.6 مليارات دولار، ونسبة نمو 14 % مقارنة بذات الفترة 2020. واستحوذت الإمارات على نصف رصيد الاستثمارات الداخلة إلى أمريكا من الشرق الأوسط حتى نهاية 2021.

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