بدء العمل في المستودع الأخضر بميناء «لندن جيتواي»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «دي بي ورلد» في المملكة المتحدة، المزوّد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، عن بدء العمل في المستودع الأخضر الجديد الذي يمتد على مساحة 119 ألف قدم مربع في مجمّع الخدمات اللوجستية بميناء لندن جيتواي.

وشهدت «دي بي ورلد» أفضل عام لها من حيث حجم الأعمال الجديدة خلال عقد، محققة مستويات غير مسبوقة في الطلب على مساحات التخزين المتميزة في جنوب شرق إنجلترا، وسجلت نمواً قياسياً في حجم البضائع التي تمت مناولتها من خلال مركزي «دي بي ورلد» للخدمات اللوجستية في ميناء لندن جيتواي وميناء ساوثهامبتون خلال النصف الأول من العام. ويجري العمل على سرعة إنشاء المستودع الأخضر الجديد استجابةً لطلب المتعاملين، ومن المتوقع انتهاء العمل فيه خلال الربع الثالث 2023.

وقال أوليفر ترينمان، مدير إدارة تطوير المجمّع اللوجستي في «دي بي ورلد - المملكة المتحدة»: نملك مساحات التخزين المتميزة والبنية التحتية والرؤية المناسبة لدعم نمو أعمال متعاملينا في ميناء لندن جيتواي، وسيكون لمستودع التخزين الجديد LG119 أهمية خاصة لأي شركة متنامية تبحث عن توسيع عملياتها أو التأسيس لأعمال جديدة. ويمنحنا نهج الشراكة وخبرتنا في مجال الخدمات اللوجستية والحلول الرقمية وترابط الأعمال متعددة الوسائط القدرة للتغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه متعاملينا من خلال توفير إمكانية التحكم في سلاسل التوريد لديهم.

مناولة

وشهد ميناء لندن جيتواي بين يناير ويونيو حجم مناولة 1,013,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة 10% عن أفضل أداء نصف سنوي سابق مسجَّل في النصف الثاني 2021. وساهم هذا الأداء في تحقيق حجم بضائع قياسي لموانئ «دي بي ورلد» في المملكة المتحدة، بإجمالي 1,937,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً عند احتساب حجم مناولة الحاويات في ميناء ساوثهامبتون، ثاني أكبر محطة حاويات في بريطانيا.

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