«أوراكل» تفتتح «مركز المستقبل للابتكار» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «أوراكل» أمس افتتاح مركز ابتكار في أبوظبي بهدف تعزيز مبادرات وجهود الابتكار الرقمي ودعم وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة في الإمارة.

ويقع المركز في مكتب أوراكل بجزيرة الريم في أبوظبي، وأطلق عليه «مركز المستقبل للابتكار في الإمارات»، وافتتحه الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، وذلك في حفل حضره مسؤولون بارزون في عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، ومديرو أوراكل التنفيذيون.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر: «يعد مركز المستقبل للابتكار الوجهة المثالية التي تجتمع فيها العقول المبدعة لتتبادل المعرفة والإلهام وتتعاون فيما بينها لتمكن الابتكارات الجديدة في إمارة أبوظبي. من جهة أخرى، يعكس المركز التزامنا الراسخ بإنشاء منظومة عمل داعمة للشباب للنجاح، وفي الوقت نفسه تمكينهم من المساهمة في دعم نمو الاقتصاد الرقمي».

وأضاف: «نتطلع إلى رؤية المركز يعمل كمنصة للمؤسسات والشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، في القطاعين العام والخاص، للاستفادة من أحدث الابتكارات وتسريع التحول الرقمي».

وسيعمل المركز كمنصة تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام في أبوظبي وعملاء الشركة وشركاءها للوصول إلى فهم أوسع وأعمق وللاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة. وسيقدم برامج ودورات تدريبية تصقل مهارات الطلاب ورجال الأعمال والسيدات في أبوظبي في مجال التكنولوجيا الرقمية.

1000 خريج

يعد مركز المستقبل للابتكار في الإمارات ثاني مركز للابتكار لـ«أوراكل» يتم افتتاحه بالدولة. واستضاف مركز زايد للابتكار لـ«أوراكل» في دبي المئات من المديرين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص بالإمارات وحول العالم خلال السنوات الماضية . ومن خلال مركز زايد للابتكار، أسهمت «أوراكل» في صقل مهارات وإمكانات 1000 خريج إماراتي من كليات التقنية العليا في التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

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