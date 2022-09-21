مبادرات محلية لـ«يونيك بروبرتيز» لدعم استراتيجية المسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «يونيك بروبرتيز»، إحدى شركات الوساطة العقارية في دبي، إطلاق مبادراتها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، وتأتي هذه المبادرات بالتعاون مع «ثريفت فور جود»، المؤسسة المتخصصة بإعادة بيع السلع المستعملة للتقليل من النفايات، ورد الجميل للمجتمع المحلي ومساعدة المحتاجين.

وقدم موظفو الشركة بعـضاً من ملابسهم وأحذيتهم الجديدة أو المستخدمة قليلاً إلى «ثريفت فور جود» احتفاء باليوم العالمي للعمل الخيري، حيث سيتم إعادة بيع كل قطعة يتم تقديمها للمنظمة غير الربحية أو التبرع بها أو تدويرها. كما يتم منح كامل العائدات للجمعيات الخيرية الدولية الخاصة بالأطفال، وذلك بالتعاون مع جلف فور جود، المؤسسة الخيرية، التي تجمع التبرعات للأطفال المحتاجين في أنحاء العالم.

قامت الشركة بتنظيم مجموعة من الأنشطة الجماعية خلال الأسبوع تقديراً لجهود الموظفين، وبالتزامن مع الأسبوع العالمي للسعادة في العمل من 19 حتى 25 سبتمبر، كما تم الاحتفال بيوم الامتنان العالمي، من خلال تبادل الهدايا مع الموظفين لشكرهم على أفعالهم، وإضفاء السعادة على مكان العمل وتوفير بيئة إيجابية للموظفين.

وقال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيك بروبرتيز»: يسر مؤسستنا التعاون مع المنظمات غير الربحية مثل «ثريفت فور جود»، وإظهار الامتنان للمجتمع في دبي والجمعيات الخيرية في أنحاء العالم.

كما نسعى دوماً للتعبير عن تقديرنا لموظفينا وشكرهم على جهودهم. ونحن متحمسون هذا الأسبوع للاحتفال بالأسبوع العالمي للسعادة في العمل والتعبير عن امتناننا لموظفينا على كل ما يفعلوه. وتهدف «يونيك بروبرتيز» من خلال التعاون مع «ثريفت فور جود» إلى تسليط الضوء على أهمية مساعدة المحتاجين في اليوم العالمي للعمل الخيري، وإلهام المؤسسات الأخرى للتعبير عن امتنانهم للموظفين.

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