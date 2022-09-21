40 % نمواً بالنسخة القادمة من معرض جلفود للتصنيع نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي تنظيم واستضافة معرض جلفود للتصنيع 2022، خلال الفترة ما بين 8 و10 نوفمبر المقبل لتسليط الضوء على أحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وستشهد دورة هذا العام مشاركة أعلى بنسبة 25% من الجهات العارضة المشاركة لأول مرة، لتكون نسخة هذا العام أكبر من سابقاتها بواقع 40%، إذ يعكس هذا النمو الكبير المكانة الرائدة التي تحتلها دبي بين الأسواق العالمية وتنافسية القطاع الصناعي لدولة الإمارات ومنظومتها التجارية بشكل عام، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

وتجمع الفعالية أبرز الجهات الفاعلة في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات من مختلف قطاعات المعالجة والتغليف وتوريد المكونات وحلول سلسلة التوريد والتحكم والأتمتة تحت مظلة منظومة غذائية موحدة. وتهدف أجندة المعرض إلى رسم ملامح مستقبل قطاع التصنيع وتعزيز الفرص التي تُتيحها الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من تحوُّل القطاع الصناعي في الدولة إلى مركز تصنيع عالمي ودعم هذه المساعي بما ينسجم مع رؤية منتدى «اصنع في الإمارات».

ويتناول جلفود للتصنيع 2022 على مدى ثلاثة أيام مواضيع الاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة والتغذية وتعزيز الكفاءة وتحفيز الابتكار، من أجل مساعدة المؤسسات على الحدّ من التكاليف وتعزيز النمو وإحداث التحوّل. كما تتطرق أجندة المعرض إلى أبرز التحديات الماثلة أمام الإنتاج الغذائي العالمي، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الغذاء. وتُركّز الجلسات الحوارية لهذا العام على مسألة التضخم الاقتصادي وتداعياته الكارثية على الدول الفقيرة، لا سيما في ضوء ارتفاع أسعار الأغذية بحوالي 14% في الأسواق الناشئة وما يزيد على 7% في الاقتصادات المتقدمة.

ويهدف معرض جلفود للتصنيع إلى رسم ملامح قطاع أكثر استدامة ومرونة وكفاءة في المستقبل من خلال الجمع بين الخبراء العالميين وصُنّاع القرار وقادة الفكر في سلسلة من الجلسات المُلهمة والمعمقة لتبادل الآراء بشأن تطور القطاع. وتضم أجندة المعرض لهذا العام قمة تكنولوجيا الغذاء التي تستضيف ما يزيد على 100 متحدث وخبير في القطاع للتباحث وتسليط الضوء على أجندة حافلة بالمواضيع المحورية، مثل الابتكارات والهندسة الغذائية ومصانع المستقبل وتطبيقات الويب 3.0 في قطاع الأغذية والأسواق الناشئة والسلامة الغذائية ومنظومات الاقتصاد الدائري ونماذج التمويل المستدامة وغيرها الكثير.

ويحظى ضيوف المعرض بفرصة الاستماع مباشرة لأهم قادة القطاع وصناع القرار ورؤساء المؤسسات المالية واستشاري الشؤون الجيوسياسية والمخاطر والمستثمرين وأخصائي البحث والتطوير، وتضم قائمة أبرز المتحدثين المشاركين في قمة تكنولوجيا الغذاء الدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي، وأحمد سلطان الحدّاد الرئيس التنفيذي للعمليات في المجمّعات والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وأمادو ديالو الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش إل غلوبال فورواردينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكبور غنة المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأفريقية.

منصة رائدة

يُواصل معرض جلفود للتصنيع استقطاب أبرز الأطراف الفاعلة في قطاع إنتاج الأغذية العالمي، علماً أنه تم حجز كامل مساحة الأجنحة المتوفرة. وأكدت 95% من أبرز العلامات العالمية في قسم المكونات الغذائية مشاركتها في دورة المعرض لعام 2022. وتشهد الدورة الحالية من المعرض أكبر نسبة تمثيل للقارة الأوروبية على مدى الأعوام الماضية، مع عودة دول مثل سويسرا والبرتغال للمشاركة في الفعالية.

وتستقطب الفعالية أكبر الشركات في قطاع الأغذية لاستعراض منتجاتها وخدماتها وحلولها أمام أهم المشترين من جميع أنحاء العالم، وتقديم العديد من فرص التواصل ومزاولة الأعمال. ولن تختلف دورة العام الحالي من المعرض عن سابقاتها، لا سيما مع تقديم فرص للمشاركين لبناء علاقات مهنية جديدة وتعزيز العلاقات القائمة وإقامة شراكات رفيعة المستوى.

توسيع المحفظة العالمية

أعلنت كون العالمية، شركة تنظيم الفعاليات الدولية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، مؤخراً عن التعاون مع دي إم جي إيفنتس في إطلاق مشروع مشترك لتطوير محفظة عالمية من الفعاليات في قطاعي الأغذية والضيافة خارج دولة الإمارات. وتتمثل الرؤية المشتركة لكلا الطرفين في تطوير أسواق جديدة وتزويد مجتمع الأغذية والمشروبات العالمي بفرصة الوصول إلى أسواق النمو الناشئة.

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