«الطاقة والبنية التحتية» تبحث مع المقاولين منظومة خدمات العقود الهندسية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في إدارة العقود الهندسية، وتحت رعاية معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ملتقى للمتعاملين بعنوان (180 درجة)، أقيم في بيت الحكمة بإمارة الشارقة، وذلك بهدف الاطلاع على المقترحات والأفكار التطويرية والإبداعية بشأن منظومة خدمات المقاولين والعقود الهندسية، بما يلبي طموحات وتطلعات المتعاملين في الحصول على خدمات متكاملة ومميزة تفوق التوقعات.

وتمحور الملتقى، الذي حضره المهندس يوسف عبدالله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، المهندس باسم النمر، مدير إدارة العقود الهندسية، ومديرو الإدارات والموظفون، وعدد من ممثلي كبرى شركات المقاولات، حول 3 خدمات تتعلق بالمناقصات والعقود الهندسية.

حيث تم تسليط الضوء على الأفكار الابتكارية التي من شأنها تبسيط الخدمات وتقديم الوثائق والإجراءات ذات الارتباط بالمناقصات، وعلى تبسيط رحلة مشاركة المتعامل في العقود الهندسية، وخدمة التأهيل الإلكتروني (تسجيل وتصنيف الموردين)، وخدمة طلب الاشتراك في المناقصات الهندسية.

وقال المهندس يوسف عبدالله: الملتقى يأتي في إطار التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتوجيهات الحكومة وجهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة، وإشراك أفراد المجتمع في تصميم الخدمات بهدف تحسينها وتطويرها بشكل استباقي يحاكي احتياجات جميع المتعاملين، ورسم آفاقها المستقبلية والارتقاء بالخدمـــات الحكوميـــة المقدمـــة، بما يتماشـى مـع رؤيـة برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميـزة.

وأكد المهندس باسم النمر أهمية تنظيم هذه الملتقيات باعتبارها منصّات مهمة لتبادل وجهات النظر تحقيقاً لوعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل بالإنصات إلى المتعامل، وطرح الأفكار والمقترحات التي ترتقي بالخدمات من خلال إعادة تصميمها بالشراكة مع المتعاملين، موضحاً أن هذه الجلسة أثمرت عن العديد من الأفكار الإبداعية التي سيتم دراستها وتصنيفها وإدراجها ضمن خطة عمل متكاملة من أجل هذه الفئة من المتعاملين.

وتقدم وزارة الطاقة والبنية التحتية 124 خدمة لمتعامليها، تتنوع ما بين قطاع إسكان المواطنين والطرق الاتحادية، والطاقة والبنية التحتية، والنقل، والمياه، وغيرها. وتدعو الوزارة عملاءها إلى الحصول على خدماتها عبر قنواتها الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني moei.gov.ae أو تحميل تطبيقها الذكي من متاجر «أبل» و «أندرويد».

وتتواصل (ملتقيات 180 درجة)، وسيتم عقد المزيد منها خلال الفترة القادمة لمناقشة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال البنية بهدف تطويرها وإعادة تصميمها بالشراكة مع المتعاملين بما يلبي طموحاتهم ورغباتهم وبما يفوق توقعاتهم.

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