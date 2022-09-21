«فيشت وشركائه» تبحث فرص النمو بالتعاون مع شركاء جدد

المصدر: دبي- البيان

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بعد نجاحها في الحصول على العديد من الأحكام المهمة لصالح عملائها، حققت شركة «فيشت وشركائه» إنجازاً غير مسبوق، حيث أصبحت أول شركة محاماة يتم تسجيلها كشركة ذات مسؤولية محدودة في دولة الإمارات.

يُعد التسجيل كشركة ذات مسؤولية محدودة خطوة مهمة للغاية بالنسبة لـ«فيشت وشركائه»، حيث تم الأخذ في الاعتبار التوسع الهائل للشركة وسعيها لتحقيق مزيد من النمو. وتضمن هذه الخطوة الرائدة لعملاء «فيشت وشركائه» استمرارية الخدمات الرائدة التي تقدمها الشركة، إضافة إلى مواصلة استقطاب نخبة من المحامين المؤهلين ذوي الخبرة، حيث يمكن الآن للشركة أن تقدم لشركائها حصصاً للمشاركة في رأس المال.

المساهم الجديد في شركة المحاماة الآن هو الشريك الأول أليساندرو تريكولي، المصنف في فئة «المحامي الموصى به» في قائمة (Legal500) والمصنف كذلك ضمن قائمة Chambers & Partners لأفضل المحامين. وأعرب أليساندرو تريكولي، والذي يعمل في الشركة منذ إنشائها، عن سعادته الغامرة بالتغيير على المستوى الشخصي وبشكل أكبر بسبب الفرصة الهائلة للشركة لتحقيق مزيد من النمو وأضاف:

«إنني متحمس حقاً للفرص التي توفرها لنا هذه الخطوة، ففي خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت الشركة نمواً مستمراً، وأتطلع إلى الفرص الجديدة التي سيوفرها لنا هذا الهيكل الجديد».

وتعقيباً على هذه التطورات الأخيرة، قالت جاسمين فيشت، المؤسس والشريك الإداري في «فيشت وشركائه»: «سينعكس هذا التطور الجديد إيجاباً على عملائنا، وسيسهم في تسريع نجاحهم. ونود أن نتقدم بشكر خاص لديوان سمو الحاكم على الثقة الغالية في اختيارنا كأول شركة محاماة تحصل على مثل هذه الرخصة، ونحن فخورون جداً بذلك».

لطالما كان الطابع المميز للشركة هو إصرارها على تحقيق النجاح، حيث إنها الشركة المسؤولة عن القضايا الكبرى في كل من محاكم دولة الإمارات ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقد كانت «فيشت وشركائه» أول شركة محاماة تنجح في إنفاذ حكم تحكيم دولي وإضفاء الصيغة التنفيذية عليه في محاكم دولة الإمارات ومحكمة مركز دبي المالي العالمي وفقاً لاتفاقية نيويورك وقد حددت مسار اختصاص قناة التحكيم في إنفاذ القرارات والأحكام الأجنبية. وأخيراً، حصلت الشركة على أمر حجز غير مسبوق على الأصول من قبل محاكم دبي على أساس أمر تجميد من محاكم مركز دبي المالي العالمي.

خلال عام 2022، حققت «فيشت وشركائه» العديد من النجاحات والإنجازات البارزة، ففي يوليو 2022، وسعت شركة المحاماة عملياتها في دولة الإمارات من خلال الانتقال إلى مكتب أحدث وأكبر كجزء من رؤية الشركة للتطور والنمو لخدمة عملائها على النحو الأمثل.

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