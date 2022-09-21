«نيتيكس جلوبال» تطلق أول نموذج تمويل للاستدامة لحلول الطاقة في العقارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت نيتيكس جلوبال، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول المدن الذكية والتابعة لمجموعة سانجيف بهاتيا الدولية، عن إطلاق نموذج تمويل الاستدامة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وطورت الشركة النموذج بالتعاون مع أحد أكبر صناديق التمويل في مجالي الطاقة والأتمتة في أوروبا، لدعم دول منطقة الشرق الأوسط في سعيها إلى تحقيق الحياد الكربوني ومواجهة أزمة الطاقة التي تمرّ بها الدول الأوروبية، على أن يتم إطلاقه عالمياً لاحقاً.

وحققت نيتيكس مكانةً رائدة في قطاع الأبنية الذكية خلال السنوات الأخيرة، حيث وفرت حلولاً ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ساهمت في تحديث أنظمة المباني القديمة لرفع مستوى كفاءتها، وتخفيض التكاليف واستهلاك الطاقة، وتعزيز جوانب الاستدامة.

وتستعد الشركة اليوم لتمويل هذه الحلول بالكامل وإطلاقها على نطاقٍ واسع، بما يدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني في مختلف أنحاء العالم، بما فيها رؤية دولة الإمارات 2050 ورؤية المملكة العربية السعودية 2060.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سانجيف بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال: «يمرّ العالم اليوم في أزمة طاقة، مما دفع صنّاع القرار للتركيز أكثر على المباني، نظراً لأنها مصدر كبير للانبعاثات الكربونية وتسجل مستويات مرتفعة من استهلاك الطاقة.

وأثبتت أبحاثنا على مدى سنواتٍ عديدة أهمية حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في حساب استهلاك الطاقة في المباني وضمان تخفيضه وتعزيز كفاءته؛ لذا يسرّنا اليوم تمويل التقنيات والحلول اللازمة لتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز جوانب الاستدامة في المباني، ما يدعم سعي الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق الحيادية الكربونية. وتعتمد حلول نيتيكس الرائدة والمتخصصة في عملها على مبادئ الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وإنترنت الأشياء».

وتعتزم الشركة إقامة فعالية الحركة الذكية لإطلاق نموذج تمويل الاستدامة يوم 23 سبتمبر 2022 في برج خليفة الشهير. ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حضور روّاد القطاع والجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتيح للحضور إمكانية المشاركة المباشرة أو عن طريق الإنترنت. وتركز كلمات المتحدثين الرئيسية على أهمية حلول نيتيكس المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مواجهة أزمة الطاقة العالمية من خلال تحديث أنظمة إدارة المباني وتحسين كفاءتها.

وتشمل قائمة المتحدثين سانجيف بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال؛ وداستين ستانلي، المدير والرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في نيتيكس؛ وروجر وودوارد، استشاري التخطيط الاستراتيجي في نيتيكس؛ وبول برايس، مدير تطوير الأعمال في تريديوم؛ وجيل ليفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس.

وأضاف سانجيف بهاتيا: «يسرّنا التعاون مع جينيسيس، أحد أكبر صناديق التمويل في مجالي الطاقة والأتمتة في أوروبا، والذي يمثل مثالاً يحتذى في علاقات التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف الطموحة في الاستدامة والحوكمة الاجتماعية البيئية. ويتيح نموذج تمويل الاستدامة من نيتيكس للجهات المعنية بقطاع العقارات في المنطقة فرصةً مميزة لتعزيز الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة عالمياً، من خلال استثمار حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء».

وتشتهر نيتيكس، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، بإطلاق المبادرات المؤثرة على نطاقٍ واسع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أطلقت في السابق، على سبيل المثال، برنامج الشركاء نيتيكس نوفوس لإيجاد منظومة ديناميكية من مزوديّ الخدمات وإعادة تأهيل المباني القديمة وتطويرها. ويستفيد من حلول الشركة عدد كبير من العملاء في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك 18 مجمعاً تابعاً لمجموعة إعمار، و30 برجاً تابعاً لداماك، و77 مبنى لشركة اتصالات، ومشروع أبراج مزايا، إضافةً إلى 14 موقعاً تابعاً لمركز لوسيل للقيادة والتحكم، وفنادق أكور، وجميع الفروع التابعة لأحد البنوك المرموقة في دولة الإمارات وما إلى ذلك.

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