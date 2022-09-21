شركة من دبي تشيّد جناح «ناسا» الأمريكية للفضاء في فعالية باريسية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2022، المقام حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 18 – 22 سبتمبر، حيث قامت بتصميم وبناء جناح العرض الخاص بوكالة ناسا للفضاء (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء - ناسا).

وذلك ضمن أربعة أجنحة عرض أخرى قامت بتصميمها وتشييدها لكل من وكالة الفضاء الهندية، ووكالة الإمارات للفضاء، وجناح شركة دوربيت، إحدى وكالات الفضاء العالمية الخاصة. ويعدّ المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الحدث الأول في العالم في مجال الفضاء العالمي، وتأتي مشاركة دي إكس بي لايف في هذا الحدث العالمي بوصفها شركة تقديم خدمات متكاملة للفعاليات، ضمن خطتها الاستراتيجية التوسّعية في صناعة الفعاليات العالمية والإقليمية.

ويأتي حرص وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا، على الاستفادة من خدمات دي إكس بي لايف في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بباريس، بعد النجاح الكبير الذي حققه جناحها الذي صممته وشيدته دي إكس بي لايف للوكالة الأمريكية، عندما استضافت دبي الحدث العام الماضي في الفترة من 25 – 29 أكتوبر 2021.

وكانت دي إكس بي لايف حاضرة في ألمانيا الأسبوع الماضي، حيث قامت بتصميم وتشييد جناح شركة دبي العالمية في معرض أوتوميكانيكا، الذي أقيم خلال الفترة من 13 - 17 سبتمبر، في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: «تأتي مشاركة دي إكس بي لايف في المعارض العالمية ضمن خطتنا الاستراتيجية للتوسّع إقليمياً وعالمياً لتقديم خدمات الفعاليات المتكاملة التي نمتلك فيها خبرات عالية، تؤهلنا للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يعزز مكانة دبي في صناعة الفعاليات العالمية والإقليمية».

نجحت دي إكس بي لايف في أن تُؤسس لنفسها شهرة كبيرة في صناعة الفعاليات، بفضل فرق العمل المتخصصّة والفنيّين والمبدعين العاملين بها، ممن يملكون الخبرة وأحدث الإمكانات لتقديم أرقى مستوى عالمي، ويمتد نشاط دي إكس بي لايف إلى عدد من دول العالم، حيث صمّمت وشيّدت أجنحة عرض الكثير من الشركات في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا ومصر والسعودية وقطر وجنوب أفريقيا، وغيرها من دول العالم.

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